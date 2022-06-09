В Британии отреагировали на "приговор" британским гражданам в "ДНР"

По словам Трасс, это "фиктивный приговор, который не имеет никакой легитимности".
Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс отреагировала на "приговор" фейкового "суда" "ДНР" трем иностранным бойцам, среди которых двое граждан Британии к смертной казни.
Как написала в Twitter Трасс, этот "приговор" нелегитимный.
"Я категорически осуждаю приговор Эйдену аслину и Шону Пиннеру, которых удерживают российские марионетки на востоке Украины. Они являются военнопленными", - пишет Трасс.
По ее словам, это "фиктивный приговор, который не имеет никакой легитимности".
"Мои мысли с семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы их поддержать", - добавила она.
В "ДНР" вынесли смертный приговор троим иностранцам
В террористической "ДНР" 9 июня так называемый "верховный суд" вынес приговор иностранцам, которые защищали Украину с оружием в руках от российского вторжения.
При этом троих воевавших на стороне Украины иностранцев приговорили к высшей мере наказания, сообщают российские СМИ.
Добавим, что речь о британцах Эйдене Аслине и Шоне Пиннере, а также о марокканце Брагиме Саадуне.
Осужденные иностранцы намерены обжаловать смертный приговор, заявил один из адвокатов.
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