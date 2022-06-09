В "ДНР" вынесли смертный приговор троим иностранцам, воевавшим за Украину

В террористической "ДНР" так называемый "верховный суд" вынес приговор иностранцам, которые защищали Украину с оружием в руках от российского вторжения.

При этом троих воевавших на стороне Украины иностранцев приговорили к высшей мере наказания, сообщают российские СМИ.

Добавим, что речь о британцах Эйдене Аслине и Шоне Пиннере, а также о марокканце Брагиме Саадуне.

Осужденные иностранцы намерены обжаловать смертный приговор, заявил один из адвокатов.

Как пишут росСМИ, иностранные бойцы якобы "признали" себя виновными в "действиях, направленных на насильственный захват власти". Аслина также обвинили в "прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности".

Добавим, что иностранные бойцы являются военнопленными, при этом их казнь является военным преступлением, нарушающим Женевскую конвенцию.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал ‒ российские оккупанты удерживают в плену более 2 с половиной тысячи украинских защитников Мариуполя.

В ответ на вопрос о планах оккупантов быстро устроить расправу над украинскими героями Зеленский уточнил, что не готов такое комментировать, поскольку оккупанты регулярно озвучивают свои все новые и новые бредовые планы для собственного пиара.

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