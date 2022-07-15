Залп достанет до Крыма: ВСУ получат ракеты для HIMARS, которые бьют на 300 км - Резников

РСЗО HIMARS / shephardmedia.com

Украина получит от западных партнеров снаряды для РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.

Как заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times, этот процесс является поэтапным.

"Мы доказываем, что можем ювелирно использовать их оружие и точно попадать в цели, и получаем больше оружия, да еще с более длинным радиусом действия", - отметил министр.

"До конца этого года произойдут серьезные изменения на поле боя в пользу Украины", - добавил Резников.

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Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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