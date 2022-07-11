В боях за Украину погиб доброволец из Грузии Каха Гоголь / Telegram /NEWSGEORGIA / УНИАН

В боях с русскими оккупантами в Украине погиб доброволец ВСУ из Грузии ‒ Кахабер Гоголь. Об этом сообщает Telegram-канал NEWSGEORGIA.

"В Украине погиб еще один боец-доброволец из Грузии. Каха Гоголь, ветеран абхазской войны (1992-93 годы – Главред), уехал в Украину из Поти через две недели после начала боев. По предварительным данным, он погиб в Луганской области в результате авиаудара", ‒ отмечено в сообщении.

Погиб Гоголь в боях в Луганской области в результате вражеского авиаудара. Теперь тело погибшего воина собираются перевезти из Украины на родину. Грузинские говорят, что посольство проинформировано и "в настоящее время проводятся соответствующие процедуры".

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Напомним, ранее белорусское издание Наша Нива сообщало о том, что шестеро белорусских добровольцев ВСУ из полка имени Кастуся Калиновского погибли под Лисичанском.

Как оказалось, белорусы оказались на пути большой колонны российских войск и вступили в бой. Впоследствии стало известно, что часть военных погибла, остальные попали в русский плен.

До того, в боях за Украину с российскими оккупантами, выполняя боевое задание, погиб командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского - белорус Иван Марчук с позывным "Брест".

Его подразделение приняло участие в сдерживании танкового прорыва врага 26 июня под Лисичанском.

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