Защищая Украину от оккупантов, трагически погиб украинский футболист

Павел Кириченко погиб, защищая Украину / Фото facebook.com/lvivfootball

Война России в Украине забрала жизнь еще одного спортсмена. В боях с российскими оккупантами погиб 27-летний воспитанник львовских Карпат Павел Кириченко.

"На 28-м году в зоне боевых действий трагически оборвалась жизнь защитника Украины, воспитанника львовских "Карпат" (воспитанник Владимира Щербы и Романа Деркача), экс-футболиста юношеской команды "Куликова" Павла Кириченко. Вечная и светлая память Герою! Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего Воина!", - говорится в сообщении Львовской ассоциации футбола в Facebook.

Прощание с погибшим защитником Украины состоится в понедельник, 25 июля, в 11:00 во Львове (храм Петра и Павла).

Как сообщал Главред, в бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. 22 июля его проводили в последний путь в Николаеве.

Также мы писали, что в суровых сражениях с российскими агрессорами трагически погиб легендарный телеведущий музыкального канала М1 Карим Гуламов.

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