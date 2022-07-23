РФ нанесла мощный ракетный удар по Кировоградской области, есть погибшие и раненые

РФ нанесла ракетный удар / pixabay.com

Российские оккупационные войска выпустили по Кировоградской области 13 ракет, в результате есть погибшие и раненые.

Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Сегодняшнее утро с вражескими прилетами. 13 ракет (8 ракет Калибр морского базирования и 5 ракет Х-22 из самолета ТУ-22М3). Попали в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. В частности, в военный аэродром Канатово и в один из объектов Укрзализныци", - написал он.

По данным главы ОВА, в результате ударов есть погибшие и раненые.

На месте работают спасательные и пиротехнические подразделения.

Кроме того, без света в Кропивницком остается часть одного из микрорайонов. Работают аварийные бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось о том,что в субботу, 23 июля, в Украине была объявлена воздушная тревога. Сирена звучала в том числе в Киевской области и в самой столице. В ряде городов прозвучали взрывы.

Как сообщил в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич, около 4:30 мощные взрывы в большинстве случаев прогремели в одном районе. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Ракетный удар по Виннице

В результате сегодняшнего ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

Также Главред писал, что в Виннице почти сразу после ракетного удара по центру города правоохранители задержали возможных корректировщиков оккупантов. Теперь их допрашивают. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Читайте еще: