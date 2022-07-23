В Николаеве, Кропивницком, Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы: первые подробности

РФ нанесла по Украине ракетный удар / Фото УНИАН

Рано утром в субботу, 23 июля, в Украине была объявлена воздушная тревога. Сирена звучала в том числе в Киевской области и в самой столице. В ряде городов прозвучали взрывы.

Как сообщил в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич, около 4:30 мощные взрывы в большинстве случаев прогремели в одном районе. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Также взрывы прогремели в Кривом Роге. Глава Кировоградской ОВА Райкович сообщил, что предоставит информацию о взрывах позже и призвал людей оставаться в укрытиях.

Также были слышны взрывы в Кропивницком. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что оккупанты обстреляли и Харьков. "Прилеты" снарядов зафиксированы в центре города.

На месте обстрелов работают спасательные службы. Известно об одном пострадавшем.

"Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ДСНС уже работает", - говорится в сообщении.

Мэр призвал харьковчан оставаться в укрытиях.

Как сообщал Главред, под утро 21 июля в Николаеве прозвучали мощные взрывы. Город подвергся массированному обстрелу. В областном центре была объявлена воздушная тревога.

Вечером в пятницу, 15 июля, вражеские войска нанесли мощный ракетный удар по Днепру. В результате обстрела погибли и пострадали мирные украинцы.

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