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ВСУ изменили динамику боевых действий на фронте и теперь могут маневрировать – глава Пентагона

3 октября 2022, 08:14

Дальнейшее развитие ситуации трудно предсказать, однако США продолжат поддерживать Украину в борьбе против вооруженной агрессии РФ.

ВСУ изменили динамику боевых действий на фронте и теперь могут маневрировать – глава Пентагона
ВСУ изменили динамику боевых действий на фронте – глава Пентагона/ Reuters, Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины изменили динамику на поле боя и теперь имеют возможности для маневра. Им удалось сдвинуть ситуацию на поле боя благодаря прогрессу в продвижении в Херсонской области.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает CNN. Он отметил, что украинцы "показывают себя очень хорошо" в войне с россиянами.

"То, что мы видим сейчас, – это своеобразное изменение в динамике поля боя. Они (ВСУ – ред.) очень хорошо поработали в районе Харькова и переместились, чтобы воспользоваться новыми возможностями. Бои на Херсонщине идут немного медленнее, но они добиваются прогресса", – отметил Остин.

В то же время он подчеркнул, что ВСУ очень эффективно применяют ракетные системы HIMARS. Благодаря использованию этих систем украинским воинам удалось поразить значительный потенциал россиян.

По словам Остина, успех ВСУ на фронте зависит не только от оборудования, которое у них есть. Дело в том, как они это оборудование используют и синхронизируют вместе всю работу.

Глава Пентагона отметил, что трудно предсказать дальнейшее развитие событий. Но он подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать Украину в ее борьбе против российской вооруженной агрессии, и "поддерживать столько, сколько нужно".

Война в Украине

Напомним, в ночь на 3 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате удара оккупантов повреждена инфраструктура и пострадали люди. Работают все соответствующие службы. Граждан призвали соблюдать правила безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал успехи ВСУ. Он ежедневно как минимум дважды – утром и вечером – получает отчеты от украинских военных по ситуации на фронте. На этой неделе большую часть информации занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках военной операции, проводимой ВСУ.

Напомним, украинские защитники деоккупировали село Торское в Донецкой области. Оно расположено в 22 километрах от Кременной в Луганской области. украинские военные обстреливают из артиллерии подразделения оккупационных войск, которые пытаются закрепиться в Кременной.

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