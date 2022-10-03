В ОК Юг отчитались о частичном успехе ВСУ: сбит вертолет оккупантов Ка-52 за $16 млн

Ка-52 "Аллигатор" приземлили на Юге / Фото Википедия, УНИАН

Вооруженные силы Украины продолжают активные действия на южном направлении. Обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга "динамичная и напряженная". Защитники Украины держат инициативу на закрепленных территориях и в продвижении, а также имеют частичный успех. Об этом информирует в Facebook оперативное командование Юг.

Наши воины продолжают уничтожать вражескую армию на южном направлении. В течение 2 октября украинская авиация нанесла 7 ударов по позициям оккупантов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 340 огневых заданий.

В течение 2 октября ВСУ уничтожили:

40 оккупантов;

2 танка;

7 единиц другой автобронетехники;

1 вертолет Ка-52.

Ударный вертолет Ка-52 был сбит силами противовоздушной обороны в Бериславском районе.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" - что о нем известно

Боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 – около $16 млн. Согласно информации из открытых источников, страна-агрессор произвела около 170 единиц Ка-52.

Отметим, в своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки в Херсонской области.

Как сообщал Главред, ранее Вооруженные силы Украины закрепляли тактическое положение на южных рубежах обороны, продолжали активные действия, создавая условия для дальнейшего продвижения на разных участках фронта. Армия РФ потеряла как минимум 10 военных и немало военной техники, в том числе тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" и реактивную систему залпового огня "Град".

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