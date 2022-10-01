ВСУ уничтожили "Солнцепек" оккупантов и ударили по логистическим центрам

ТОС "Солнцепек" - это тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220-мм на базе танка Т-72 / Фото Википедия

В пятницу, 30 сентября, Вооруженные силы Украины закрепляли тактическое положение на южных рубежах обороны, продолжали активные действия, создавая условия для дальнейшего продвижения на разных участках фронта. Армия РФ потеряла как минимум 10 военных и немало военной техники, в том числе тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" и реактивную систему залпового огня "Град".

Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, защитники Украины сожгли две самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", три танка и две боевые машины пехоты захватчиков.

Всего за сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 330 огневых задач. Украинские воины нанесли удары по логистическим центрам и полевым складам боеприпасов, скоплениям вражеских сил и средств, огневым позициям войск РФ на юге.

Враг тем временем не оставляет попыток подтянуть свои резервы и перегруппировать войска, а также активно проводит воздушную разведку.

"Солнцепек" – что за техника и где РФ ее применяла

"Солнцепек" – это российская тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220-мм на базе танка Т-72. Из нее ведут огонь зажигательными или термобаричними боеприпасами. Такие усовершенствованные системы ТОСов были приняты на вооружение в российской армии в 2001 году.

Поскольку в такой технике имеется лазерный дальномер, расстояния до цели определяются с точностью до 10 метров. Экипаж стреляет из такой установки, не выходя из машины, с помощью прицела и внешних систем.

Тяжелые огнеметные системы "Буратино" применялись в Афганистане, Чечне, Ираке и на Донбассе на Украине, а усовершенствованные ТОСы, получившие название "Солнцепек", были замечены в Сирии.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны прогнозируют, что Вооруженные силы Украины, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль город Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

Тем временем руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что текущей зимой война в "значительной степени" стихнет, а весной уже состоится выход на границы Украины 1991 года.

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