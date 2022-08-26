Путин признал реальные потери армии РФ в Украине: эксперт назвал цифру

Владимир Путин / скриншот

Президент России Владимир Путин раскрыл реальные потери российской армии, которые необходимо компенсировать.

Как рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, планы путина об увеличении армии на 137 тысяч можно считать признанием реальных потерь российской армии.

"К началу марта мы, используя информацию из сети источников, как на временно оккупированных территориях, так и в Беларуси, стали публиковать свои отчеты о потерях российских оккупантов. Учитывались не только погибших, но и раненных. Со временем приходящая информация уменьшалась, источников становилось меньше и на сегодняшний день публикации посвященные потерям прекратились. В первую очередь именно по этой причине - потеря источников", – отметил эксперт.

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Также он отметил, что по состоянию на 30 июля суммарные потери армии РФ составляли 122 тысяч человек.

"А потому, да, я полностью уверен, что этим, довольно нестандартным числом, 137 тысяч, путин раскрыл реальные потери российских оккупационных войск, которые необходимо компенсировать", – резюмировал Коваленко.

Потери России в войне против Украины

24 августа глава Минобороны Британии Бен Уоллес завил, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже более 80 тыс. оккупантов. Среди них ликвидированы, раненые и те, кто просто сбежал с поля боя.

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали на фронте 26-летнего старшего лейтенанта Вооруженных сил РФ Степана Милоградова, приехавшего воевать в Украину из Иркутской области. Украинские минометчики ударили по нему как раз тогда, когда оккупант управлял квадрокоптером и корректировал огонь своего подразделения.

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