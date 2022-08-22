Корректировал огонь, когда по нему влупили ВСУ: на фронте ликвидировали русского старлея

Оккупант Степан Милоградов/ Facebook Комахидзе, Радио Свобода

Украинские воины ликвидировали на фронте 26-летнего старшего лейтенанта Вооруженных сил РФ Степана Милоградова, который приехал воевать в Украину из Иркутской области.

О его гибели сообщил блогер-расследователь и волонтер InformNapalm Иракли Комахидзе. Отмечается, что российский оккупант погиб 14 августа.

При этом его ликвидация произошла при интересных обстоятельствах. Как раз в тот момент, когда он управлял квадрокоптером и корректировал огонь своего подразделения, по нему "прилетело" из минометов украинского войска.

В российских пропагандистских СМИ рассказывали, что Милоградов родился в городе Шелехове Иркутской области. Он учился в школе №4 и Шелеховском лицее.

Затем пошел учиться в Дальневосточный военный институт имени Маршала Советского Союза Рокоссовского К. К, который окончил в 2019 году.

В 2021 году Степан Милоградов женился.

Известно, что ранее он служил в Чечне. Участие в широкомасштабной войне в Украине он принимает с первого дня вторжения. В начале июня российский захватчик получил ранение в голову, но после лечения вернулся на фронт.

Оккупант Степан Милоградов / Facebook Комахидзе

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали сержанта российской армии Александра Чадова из Волгоградской области. Он так хотел воевать, что решил вернуться на фронт даже после серьезного ранения.

Также ранее сообщалось, что на войне в Украине был ликвидирован старший сержант российской оккупационной армии Никита Сокур из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

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