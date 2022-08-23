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"С ленд-лизом еще никто не проигрывал": Жданов озвучил сроки окончания войны и победы Украины

23 августа 2022, 01:41

Никто в мире не заинтересован в затягивании войны в Украине, в том числе и РФ. Потому что российская экономика не вытянет долговременную войну.

Олег Жданов, война в Украине
Олег Жданов спрогнозировал, когда закончится война в Украине / Фото УНИАН

Никто в мире не заинтересован в том, чтобы война в Украине затянулась. Все готовы помочь Украине, чтобы война закончилась в ближайшие максимум полгода, может быть, весной 2023-го. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в комментарии Главреду.

"Тот же Пентагон предполагает, что самый поздний срок окончания этой войны – осень 2023 года. Речь идет о полном окончании войны", - сказал Жданов и добавил, что никто не хочет затягивать эту войну на год.

Военный эксперт напомнил, что Западная Европа уже готовит План Маршалла и "делит, кто что будет отстраивать в нашей стране", предлагает Украине свои услуги по восстановлению ее городов.

"Одна страна берет один город, другая – другой город, третья – целую отрасль. Европейцы прекрасно понимают, что деньги работают только тогда, когда они куда-нибудь вкладываются, а не лежат в банке на счету. Они хотят вложить деньги в Украину и, естественно, получить с этого свою долю прибыли. Так что никто в мире не заинтересован в затягивании этой войны. Кстати, Россия – в том числе. Потому что российская экономика не вытянет долговременную войну. А с ленд-лизом еще никто не проигрывал. Так что есть шанс, что нам не придется подводить итоги года, потому что она настолько не затянется", - резюмировал военный эксперт.

Как сообщал Главред, полковник запаса Олег Жданов считает, что война в Украине подошла к переломному моменту вплотную, но он пока что не наступил. Перелом начался тогда, когда защитники Украины остановили наступление российских войск. При этом контрнаступление ВСУ полностью зависит от западных партнеров.

По словам Жданова, если Украине дадут необходимое количество вооружений, то дальше речь пойдет о коренном переломе в войне, о контрнаступлении, выходе на границы 1991 года и подписании договора о сосуществовании с РФ.

Также Жданов считает, что нынешняя война может закончиться возвращением Украиной всех оккупированных территорий, в том числе и Крыма. По его словам, Украина должна воспользоваться шансом и вернуть себе границы по состоянию на 1991-й год.

Другие новости:

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