"Второго шанса может не быть": сейчас Украина может вернуть все свои территории - Жданов

Олег Жданов считает, что Украина должна воспользоваться шансом вернуть все свои территории / Фото УНИАН, Reuters

Нынешняя война может закончиться возвращением Украиной всех оккупированных территорий, в том числе и Крыма. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в комментарии Главреду.

"У нас есть шанс выйти на границы 1991-го года. Причем самым тяжелым при решении этой задачи будет самое начало – начало контрнаступательной операции. Потому что всю эту российскую военную махину, которая еще способна двигаться, стрелять и сопротивляться, нужно будет сдвинуть с места в направлении государственной границы Украины. Если мы ее сдвинем с места, то дальше все пойдет намного легче", - сказал эксперт.

Жданов считает, что Украина должна воспользоваться шансом вернуть все свои территории.

"Потому что второй шанс нам вряд ли представится, учитывая и политическую, и экономическую ситуацию в мире. К сожалению, сегодня не мы воюем – нами воюют. Мы не самостоятельно ведем войну, а только за счет помощи наших партнеров", - отметил он.

Как сообщал Главред, полковник запаса Олег Жданов считает, что война в Украине подошла к переломному моменту вплотную, но он пока что не наступил. Перелом начался тогда, когда защитники Украины остановили наступление российских войск. При этом контрнаступление ВСУ полностью зависит от западных партнеров.

По словам Жданова, если Украине дадут необходимое количество вооружений, то дальше речь пойдет о коренном переломе в войне, о контрнаступлении, выходе на границы 1991 года и подписании договора о сосуществовании с РФ.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж считает, что перелом в войне в Украине может наступить уже в период с конца августа до середины сентября. Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление, которое даст возможность освободить территории.

Другие новости: