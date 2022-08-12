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Перелом в войне произойдет в считанные недели, армия РФ будет сдаваться и бежать - Маломуж

12 августа 2022, 06:49

Резервы оккупантов стремительно исчерпываются. ВСУ начали контрнаступление на Юге, захватчики вынуждены удерживать позиции на нескольких направлениях.

Николай Маломуж
Николай Маломуж считает, что "Донбасс в целом мы удержим" / Фото УНИАН

Перелом в войне в Украине может наступить уже через считанные недели можно ожидать перелом, в период с конца августа до середины сентября. Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление, которое даст возможность освободить территории.

Об этом в интервью изданию Obozrevatel заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. Текущую ситуацию на фронте он оценил как позиционную войну и предположил, что планы Кремля по оккупации всей Донецкой области к Дню Независимости Украины 24 августа не удастся осуществить.

"Возможно проведение комплексных операций по окружению противника и созданию условий не только для сдачи и бегства. Это будет переломный этап войны", – сказал он.

По оценкам генерала, резервы армии агрессора "стремительно исчерпываются". Россия пытается восстановить их, но за счет плохо обученных и неподготовленных военных, которых в срочном порядке мобилизуют по всей стране.

Кроме того, в ситуации, когда Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление на юге страны, армия врага вынуждена удерживать позиции сразу на нескольких направлениях, что существенно усложняет ее задачи.

"В России уже осознали, что у нас есть весь спектр наступательных операций на херсонском, запорожском направлениях, на Изюм. Поэтому сегодня РФ, с одной стороны, вынуждена выполнять задачу по захвату Донецкой области до 24 августа. С другой стороны, ей необходимо удержать позиции на херсонском, запорожском и даже харьковском направлениях", - подчеркнул Маломуж.

По прогнозам генерала, враг будет атаковать на донецком направлении.

"Они могут иметь небольшой успех в несколько километров или на отдельных участках в несколько десятков километров, но захватить Донецкий регион в поставленные сроки нереально. Я думаю, Донбасс в целом мы удержим. Может быть, за исключением отдельных населенных пунктов или рубежей", – добавил он.

По словам генерала, в результате контрнаступления на одном из приоритетных направлений появятся перспективы для освобождения определенных территорий.

"Возможно, это Херсонская, Запорожская области. Возможно проведение комплексных операций по окружению противника и созданию условий не только для сдачи и бегства. Это будет переломный этап войны. Я предполагаю, что это должно произойти в конце августа – в начале сентября", – уточнил Маломуж.

Как сообщал Главред, ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что Крымский мост вряд ли станет следующей мишенью защитников Украины. Пока что наши силы не готовы к такому мощному удару.

Также он отметил, что взрывы в Новофедоровке 9 августа в оккупированном Крыму могут стать неким символом перелома войне. Они означают другой стратегический формат военного противостояния между Украиной и РФ в дальнейшем. Кроме того, Кремль получил четкий сигнал, что Украина больше не будет прощать ударов по своим территориям и будет наносить ответные удары.

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