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"Паника заставит бежать, лишь бы спастись": генерал назвал идеальный момент для удара по Крымскому мосту

10 августа 2022, 12:59

Пока что украинские силы не готовы к удару по Керченскому мосту. Чтобы его разбомбить, нужны очень мощные боезаряды. Кроме того, он хорошо защищен.

Крымский мост, Николай Маломуж
Пока что разрушение Крымского моста может не иметь особого эффекта, считает Николай Маломуж / Фото УНИАН, Википедия

Крымский мост вряд ли станет следующей мишенью защитников Украины. Пока что наши силы не готовы к такому мощному удару. Об этом заявил Главреду бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, Крымский мост очень хорошо защищен разноплановыми средствами ПВО страны-агрессора и оккупанта России.

"Во-вторых, понадобятся очень сильные удары, потому что тактические ракеты не смогут его так просто разбомбить – нужны очень мощные боезаряды", - объяснил военный.

И, кроме того, пока что разрушение Крымского моста может не иметь особого эффекта. По мнению Маломужа, удар по Крымскому мосту нужно осуществлять в комплексе. В частности, если будет проводиться наступательная операция, например, из Херсона на Крымский полуостров.

"В этот момент возможно нанесение ударов различными средствами по Крымскому мосту. Это разрушит коммуникацию Крыма с территорией РФ и остановит перемещение на полуостров военной техники. К тому же, это повлечет панику, потому что россияне будут окружены с нашей стороны из Херсонской области, а также будет перекрыт мост – такая паника будет побуждать либо к сдаче, либо к бегству, лишь бы только спастись. В таком случае удар по Крымскому мосту будет иметь очень мощный стратегический эффект, и военный, и психологический", - добавил генерал.

Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов считает, что удар по аэродрому в оккупированном Крыму был лишь первым шагом и своеобразным "анонсом" для российских захватчиков, что будут и следующие удары. Таким образом Украина показала, что она сможет наносить огневое поражение на всю глубину территории Крыма по мере досягаемости нашего оружия.

Взрывы на аэродроме в Новофедоровке

9 августа прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Утром 10 августа Командование воздушных сил ВСУ сообщило об уничтожении 9 самолетов оккупантов.

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