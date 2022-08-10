"Паника заставит бежать, лишь бы спастись": генерал назвал идеальный момент для удара по Крымскому мосту

Пока что разрушение Крымского моста может не иметь особого эффекта, считает Николай Маломуж / Фото УНИАН, Википедия

Крымский мост вряд ли станет следующей мишенью защитников Украины. Пока что наши силы не готовы к такому мощному удару. Об этом заявил Главреду бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, Крымский мост очень хорошо защищен разноплановыми средствами ПВО страны-агрессора и оккупанта России.

"Во-вторых, понадобятся очень сильные удары, потому что тактические ракеты не смогут его так просто разбомбить – нужны очень мощные боезаряды", - объяснил военный.

И, кроме того, пока что разрушение Крымского моста может не иметь особого эффекта. По мнению Маломужа, удар по Крымскому мосту нужно осуществлять в комплексе. В частности, если будет проводиться наступательная операция, например, из Херсона на Крымский полуостров.

"В этот момент возможно нанесение ударов различными средствами по Крымскому мосту. Это разрушит коммуникацию Крыма с территорией РФ и остановит перемещение на полуостров военной техники. К тому же, это повлечет панику, потому что россияне будут окружены с нашей стороны из Херсонской области, а также будет перекрыт мост – такая паника будет побуждать либо к сдаче, либо к бегству, лишь бы только спастись. В таком случае удар по Крымскому мосту будет иметь очень мощный стратегический эффект, и военный, и психологический", - добавил генерал.

Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов считает, что удар по аэродрому в оккупированном Крыму был лишь первым шагом и своеобразным "анонсом" для российских захватчиков, что будут и следующие удары. Таким образом Украина показала, что она сможет наносить огневое поражение на всю глубину территории Крыма по мере досягаемости нашего оружия.

Взрывы на аэродроме в Новофедоровке

9 августа прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Утром 10 августа Командование воздушных сил ВСУ сообщило об уничтожении 9 самолетов оккупантов.

Другие новости: