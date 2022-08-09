Новофедоровка была "анонсом" серии ударов по Крыму, дальше будет Крымский мост – Жданов

Крымский мост, взыв в Новофедоровке/ Twitter Крымский мост, скрин

Удар по аэродрому в оккупированном Крыму был лишь первым шагом и своеобразным "анонсом" для российских захватчиков, что будут и следующие удары.

Таким образом Украина показала, что она сможет наносить огневое поражение на всю глубину территории Крыма по мере досягаемости нашего оружия. Об этом сказал полковником запаса, военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду.

"В РФ, а, в первую очередь, в Крыму это должны понять: никто Крым не забыл, никто его не оставит россиянам. Это – территория Украины, и мы будем за нее бороться", – подчеркнул военный эксперт.

Также он отметил, что следующей целью может стать Крымский мост, ведь именно он сейчас является основным объектом.

"Крымский мост теперь становится объектом номер один сразу после появления соответствующих ракет в Украине", – подчеркнул Жданов.

При этом большую часть российского флота россияне с перепугу передислоцировали в Новороссийск еще недели три назад, как только пошли разговоры о ракетах ATACMS.

"Тогда большая часть эскадры передислоцировалась в Новороссийск. Это тоже хороший сигнал для нас, который говорит о том, что Россия понимает, что мы будем ее оттуда выбивать. Те же ракеты "Калибр" россияне уже загружают только в Новороссийске... тТак что флот оттуда свалил заранее. А что осталось, конечно, будем выбивать", – отметил военный эксперт.Читайте такжеУкраина уже имеет ракеты с дальностью 200-300 км и ударила ими по Крыму – Андрусив

Взрывы на аэродроме в Новофедоровке

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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