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После взрывов в Новофедоровке Крымский мост становится целью номер один – Олег Жданов

Надежда Майная

Обозреватель, гостевой редактор

9 августа 2022, 20:32

Теперь Украина начинает диктовать условия хода войны с Россией, считает полковник запаса.

За удар по Крыму Россия будет мстить – Жданов
Взрывы в Новофедоровке – это только начало, следующий удар может быть по Крымскому мосту / Коллаж Reuters, Главред, скриншот

Курортный сезон-2022 в Крыму стал по-настоящему "горячим". 9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма произошли взрывы. И хотя в Минобороны РФ заверили, что аэродром никто не обстреливал, просто на площадке хранения сдетонировали несколько авиационных боеприпасов, оккупационные власти Крыма объявили эвакуацию из Сакского района, а желающие покинуть полуостров образовали на дорогах и Крымском мосту огромные пробки.

Главред поговорил с полковником запаса, военным экспертом Олегом Ждановым о значении первых взрывов на территории Крыма, возможной реакции и способах мести России, о новых целях для ударов украинских войск, а также о том, как взрывы в Новофедоровке могут повлиять на дальнейший ход войны.

Учитывая, что взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке – это, по сути, первые резонансные "фейерверки" в Крыму, каково их значение? Что изменит это событие? Что оно заставит осознать Россию, с чем она теперь будет вынуждена считаться?

Прежде всего, это важное политическое событие. Не столько военное, сколько политическое. Потому что Российская Федерация считает Крым российской территорией, а Украина и весь цивилизованный мир считают его территорией Украины. Поэтому мы и нанесли удар. Рано или поздно это должно было случиться.

Кстати, для меня положительно и показательно то, что президент Зеленский решился на нанесение этого удара. И мы теперь четко заявили, что Крым – это Украина.

Очень интересно посмотреть на реакцию Путина, что он будет теперь говорить.

Каковы ваши предположения, как Россия может отреагировать на это событие, учитывая то, насколько болезненно РФ воспринимает все, что касается Крыма? Ждать ли нам в ответ прилетов по Киеву или другим городам? А также станет ли Россия отгонять куда-то подальше свой флот, перемещать свои базы, расположенные в Крыму?

Заявлений, я думаю, будет куча, причем даже на уровне истерики. Будут крики, будут угрозы…

Да, я не исключаю, что могут быть прилеты, то есть ракетные удары по нашей территории. Кстати, это единственное, что осталось у Российской Федерации против Украины, когда ей нужно действовать или отомстить за какой-то наш шаг. Поэтому нельзя исключить, что в ближайшее время будут нанесены ракетные удары по территории Украины.

А в остальном россиянам сейчас даже нечего предъявить. Что они сейчас будут делать? Начнут объяснять всем, что Крым – это территория России? Во всем мире в ответ на это им скажут: "Извините, это – территория Украины. Вы ее аннексировали". Так скажут все, кроме тех стран, которые поддержали Российскую Федерацию, но они – не авторитет в мире.

Для крымчан это будет означать, что Крым – это Украина, и мы собираемся его защищать. Предполагаю, что будет серьезная волна желающих выехать из Крыма, особенно тех, кто туда переехал.

Ну, и может быть ядерный шантаж со стороны России. Хотя он, по-моему, уже достиг своего пика. И дальше накручивать этот шантаж просто некуда, осталось только подрывать станцию (Запорожскую АЭС, которую сейчас контролируют российские оккупанты, – ред.), если они не блефуют. А, судя по всему, они блефуют.

Как вы оцениваете масштаб сегодняшних взрывов? Со стороны России звучат заверения, что ущерб минимальный, никто не пострадал и ничего не пострадало. Но, тем не менее аэродром окружен и, по предварительной информации, объявлена эвакуация из Сакского района. То есть, получается, что попадание было точным, и что-то все-таки детонирует…

Там – военная база. Там могут детонировать торпеды и морские бомбы.

Что такое Новофедоровка? Это место, где стояла бригада морской авиации – та единственная бригада, которая в свое время встала и улетела из Крыма в Одессу, и мы сохранили эту бригаду. Но у них оставался в Новофедоровке боезапас.

А возле этой бригады находится и военная база. Скорее всего, в этот склад и попали, именно он и детонирует.

Скажу так: это очень здорово, это даже радует, что Россия так комментирует случившееся. Потому что, если со стороны России идут заявления в духе "да ничего страшного", мол, "мы потерпим", значит, россияне сдулись. Значит, они прекрасно понимают, что Крым – это территория Украины, и рано или поздно Украина вернет себе эту территорию.

Потому что, если бы сейчас начались грозные заявления, выступления Лаврова и Пескова о том, что "посягнули на территорию России, объявляем войну Украине, наносим ядерный удар", тогда было бы другое дело. А если они оправдываются, значит, Россия сдулась…

Еще не вечер, возможно, еще прозвучат подобные заявления…

Посмотрим. Первые заявления обнадеживают.

Как вы считаете, сегодняшние взрывы в Крыму – это будет единичный эпизод, или они откроют серию подобных взрывов на полуострове? К чему готовиться Крыму и России?

Думаю, это только начало – первый шаг, первый удар. Этим первым ударом мы показываем, что будем наносить огневое поражение по мере досягаемости нашего оружия на всю глубину территории Крыма. Вот чем это важно.

В РФ, а, в первую очередь, в Крыму это должны понять: никто Крым не забыл, никто его не оставит россиянам. Это – территория Украины, и мы будем за нее бороться.

Олег Жданов
Олег Жданов / Главред

Как вы полагаете, Крымскому мосту и флоту в Севастополе нужно приготовиться?

Кстати, а флот оттуда уже ушел. Это произошло, как только пошли разговоры о ракетах ATACMS, недели три назад. Тогда бо́льшая часть эскадры передислоцировалась в Новороссийск. Это тоже хороший сигнал для нас, который говорит о том, что Россия понимает, что мы будем ее оттуда выбивать. Те же ракеты "Калибр" россияне уже загружают только в Новороссийске…

Так что флот оттуда свалил заранее. А что осталось, конечно, будем выбивать.

А Крымский мост теперь становится объектом номер один сразу после появления соответствующих ракет в Украине.

К слову, сегодня многие обрадовались, решив, что у ВСУ уже, оказывается, есть ракеты дальностью 200-300 км, просто этого не афишировали. Взрывы в Новофедоровке действительно свидетельствуют о наличии у нас таких ракет?

Погодите, до Сак, по-моему, достают HIMARS-ы. От Николаева до Сак около 80 км, но это нужно проверить.

Кроме того, это могли быть комплексы Harpoon, он бьет до 300 км. Это противокорабельный комплекс, но, если он может попадать и по суше, то следующий удар может быть и по мосту в Крыму.

Складывается впечатление, что возможность прилетов в Крым со стороны Украины стала неожиданностью для России. Возникает вопрос об эффективности российской разведки. Она не знала и не могла предугадать возможность таких действий со стороны Украины?

Я думаю, что российская разведка знала. Вполне возможно, что знал генеральный штаб, и, может быть, даже докладывали Путину. Просто они не знают, что под это подложить. Нужен какой-то предлог, чтобы подымать волну в мире. Там же не все фанаты и не все глупые люди. Они прекрасно понимают, что весь мир против них, а они остались в гордом одиночестве. Да, Лавров и Песков пыжатся перед камерами, рассказывая, как они завоюют Украину и на этом не остановятся. Но тот же Лавров – не глупый человек и понимает, куда они влезли, просто он зависим и не может по-другому.

Поэтому вполне возможно, что они просто не знали, когда этот момент наступит.

Сейчас наступает тот момент, когда мы начинаем диктовать условия хода этой войны.

То есть мы можем говорить о том, что сегодняшний день открывает новый этап войны?

Не то чтобы новый этап… Этот день четко продемонстрировал цели и намерения Украины. То, о чем говорил Зеленский – выход на границы 1991 года является условием для начала переговорного процесса с Российской Федерацией.

В любом случае, курортный сезон в Крыму точно уже сорван…

Скажу даже так: возможно, нам стоит повременить с ударом по Крымскому мосту. Ведь сейчас толпа туристов, которая будет выезжать из Крыма, сама его обвалит. Это, конечно, шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки.

война в Украине Новофедоровка Олег Жданов новости Крыма
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