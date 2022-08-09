Олег Жданов поведал, будет ли мстить Россия за "прилеты" по авиабазе в Крыму

Россия продолжит пугать Украину ядерным оружием - Жданов / sprotyv.info, Главред

После сегодняшних "прилетов" по авиабазе в оккупированном Крыму, от России можно ожидать истерик и очередных угроз, а также новых ракетных ударов по Украине, сообщил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью для Главреда.

"Заявлений, я думаю, будет куча, причем даже на уровне истерики. Будут крики, будут угрозы… Да, я не исключаю, что могут быть прилеты, то есть ракетные удары по нашей территории. Кстати, это единственное, что осталось у Российской Федерации против Украины, когда ей нужно действовать или отомстить за какой-то наш шаг. Поэтому нельзя исключить, что в ближайшее время будут нанесены ракетные удары по территории Украины", - отметил эксперт.

В то же время, россиянам сейчас нечего предъявить, считает Олег Жданов, ведь весь мир знает, что Крым - это не Россия, а Украина.

"А в остальном россиянам сейчас даже нечего предъявить. Что они сейчас будут делать? Начнут объяснять всем, что Крым – это территория России? Во всем мире в ответ на это им скажут: "Извините, это – территория Украины. Вы ее аннексировали". Так скажут все, кроме тех стран, которые поддержали Российскую Федерацию, но они – не авторитет в мире. Для крымчан это будет означать, что Крым – это Украина, и мы собираемся его защищать. Предполагаю, что будет серьезная волна желающих выехать из Крыма, особенно тех, кто туда переехал", - сообщил полковник запаса.

Также Олег Жданов допустил продолжение ядерного шантажа со стороны страны агрессора, который сейчас уже и так "достиг своего пика".

"Ну, и может быть ядерный шантаж со стороны России. Хотя он, по-моему, уже достиг своего пика. И дальше накручивать этот шантаж просто некуда, осталось только подрывать станцию (Запорожскую АЭС, которую сейчас контролируют российские оккупанты, – ред.), если они не блефуют. А, судя по всему, они блефуют", - подытожил военный эксперт.

Мощные взрывы в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.

При этом, уточняется, что первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на сегодняшние мощные взрывы в Крыму. В заявлении замминистра обороны Анны Маляр говорится, что ведомство не может установить причину возгорания на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки во временно оккупированном Россией Крыма. Не исключается провокация.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - сказала она.

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