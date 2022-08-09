"Пробили окно" в российском ПВО: эксперт объяснил удар по аэродрому РФ в Крыму

AGM-88 HARM могли вывести из строя РЛС/ПВО оккупантов, не исключили аналитики.
Появилась новая версия о том, как мог быть нанесен удар по аэродрому в Новофедоровке в захваченном РФ Крыму.
В качестве предположения аналитики InformNapalm пишут о том, что сегодня могли нейтрализовать российское ПВО в Крыму, после чего мог быть нанесен удар.
AGM-88 HARM вывели из строя РЛС/ПВО, а дальше в пробитое "окно" залетели пока еще не анонсированые ATACMS, не исключают аналитики.
Отмечается, что ранее появлялась информация об их передаче Украине после российского военного преступления в Еленовке.
Мощные взрывы в Крыму
Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.
Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.
При этом, уточняется, что первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти.
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