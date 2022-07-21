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"Путин сдох": в "ДНР" истерят из-за наступления ВСУ и жалуются на "слив" РФ

21 июля 2022, 17:40

Боевики "ДНР" признают, что ВСУ развеяли миф о "непобедимой российской армии".

Боевик ДНР
Боевики "ДНР" жалуются на превосходство ВСУ / Reuters

Боевики террористической "ДНР" жалуются на превосходство ВСУ по сравнению с армией РФ и опасаются "слива" со стороны россиян.

Об этом боевики говорят в телефонных разговорах. Перехват одного из них публикует Служба безопасности Украины.

На аудио зафиксировано, как боевик "ДНР" признал, что ВСУ развеяли миф о "непобедимой российской армии".

"Я говорю, что хохлам нужно ещё и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась - так (нецензурно, - ред.)", - признает террорист.

"А то смотрю: что-то Путин сдох уже, по-моему. Или резервы закончились, или что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они на нас все повесили", - добавил боевик "ДНР".

Бунты в армии РФ

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты понимают отсутствие перспектив продолжения агрессии против Украины. Об этом они говорят в разговорах с родными.

Перехват разговора оккупанта из Бурятии из состава 2 десантно-штурмовой бригады РФ, дислоцирующейся в Херсонской области, с матерью опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам военного РФ, он не видит смысла в "спецоперации". Он заявляет, что ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, российские военные делают все возможное, чтобы быстрее вернуться в РФ.

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