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Напоминаем о запрете курения: в Минобороны с юмором отреагировали на взрывы в Крыму

9 августа 2022, 19:25

При случае обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиеническая, потролили РФ в украинском ведомстве.

новофедоровка
В Минобороны Украины высказались о взрывах в Крыму / Скриншот

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на сегодняшние мощные взрывы в Крыму.

В заявлении замминистра обороны Анны Маляр говорится, что ведомство не может установить причину возгорания на территории аэродрома "Саки" в районе Новофедоровки во временно оккупированном Россией Крыма. Не исключается провокация.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", - сказала она.

По ее словам, факт пожара может использоваться Россией в информационной войне.

"Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК", - добавила Маляр.

"При случае обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиеническая. Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным Силам Украины!", - подытожили в Минобороны.

Мощные взрывы в Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что после серии взрывов в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар.

При этом, уточняется, что первый взрыв прозвучал около 15:20, всего их насчитали около десяти.

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