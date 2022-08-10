'Женевский сценарий': Чорновил объяснил, с кем на самом деле готов говорить Путин

Путин хочет повторить переговоры с Байденом, чтобы решить вопрос Украины / Reuters

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает провернуть женевский сценарий - повторные переговоры тет-а-тет с президентом США Джо Байденом.

Такое мнение в интервью Главреду высказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

"Для Путина важно сесть за стол переговоров именно с ним — ему не нужны переговоры с Украиной по разным причинам. То есть это то, что произошло год назад в Женеве. И сейчас Путин хочет повторить женевский вариант. Все рассказы о том, что они готовы разговаривать с Украиной - это блеф. Они не готовы вести с Украиной вообще переговоров. Более того, переговоры с Украиной не имеют смысла для нас, потому что они не дадут результата, ведь РФ не выполняет своих обязательств нигде и никогда. С США Путин надеется, что сможет выторговать биполярный мир и давление на Украину - определенный статус-кво как временное перемирие. Мол, зиму надо перезимовать, а весной Украина дальше будет возвращать свои территории", - считает Чорновил.

Как пояснил эксперт, это связано с тем, что расчеты Путина о том, что украинская власть сдастся, не оправдались.

"Независимо от украинской власти — просто стало понятно, что общество этого не воспримет. Российские политтехнологи знают эту позицию - они понимают, что вести какие-то переговоры здесь нет смысла-даже если Зеленский что-то пообещает Путину, он не сможет этого выполнить да и в принципе не рискнет. И поэтому не будет здесь результата и он хочет провести переговоры на уровне "Великие мира сего снова делят весь мир", - отметил Чорновил.

Также эксперт добавляет, что для ускорения переговоров с США Россия умышленно разжигала конфликты в других регионах.

"Для того делалась целая куча других конфликтов. Кроме того, что они подстрекали у себя чтобы на Востоке началась война, дальше не без их вины происходит два других конфликта - в Нагорном Карабахе, где Россия больше всего проигрывает и Таджикистан, который постепенно инкорпорируется в Талибан. Там Россия тоже проигрывает, потому что это была ее определенная точка, с помощью которой они контролировали определенную сферу мира. Везде, где россияне создают конфликты, в основном, они проигрывают, но они пробуют повысить это напряжение, чтобы потом Байдену сказать - мол, мы создали проблему, мы ее можем решить", - уточнил Чорновил и добавил, что недавний конфликт между Сербией и Косово также может быть спровоцирован РФ.

"Россия везде пробует поднять напряжение для того, чтобы единственная страна, с которой можно вести переговоры - США - открыла дверь и сказала: "Мы не хотим большой войны, садимся за стол", - сказал эксперт.

И добавил, что США сейчас не готовы к переговорам с Путиным.

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