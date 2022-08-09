Китай ждет развала России, чтобы получить над ней контроль — Тарас Чорновил

Китай не хочет войны ни с США, ни с Россией - Тарас Чорновил / коллаж УНИАН, Reuters

На прошлой неделе самым громким событием стал приезд спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань, после которого в мире заговорили о возможном начале Третьей мировой войны.

В интервью Главреду политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил рассказал о том, как будут развиваться отношения США и Китая и дойдет ли до войны между странами-гегемонами, когда Китай может начать контролировать Россию, почему в Кремле заговорили о переговорах с Украиной и для чего демонстративно разрывают отношения с Западом, а также о том, что будет с РФ в случае развала и будет ли она угрозой для Украины?

Может ли конфликт между США и Китаем развязать Третью мировую войну? Будет ли она похожей на ту, что происходила в прошлом веке?

Когда мы говорим про Третью мировую войну, то можно сказать, что в определенном смысле она уже происходит, поскольку в нее втянуты крупнейшие игроки мира и так или иначе им приходится реагировать на это, очень часто в милитаристском стиле.

Но единственная заинтересованная в этой войне страна на сегодня - Россия. В разных ее формах, но, очевидно, не в форме ядерного самоуничтожения, ибо этого они боятся так же. И РФ сегодня провоцирует нарастание другой, не такой, как Вторая мировая, гибридной Третьей мировой войны.

Именно их провокации, подстрекательства играют роль для роста напряжения по всем регионам и фактически толкают мир к разрушению общей системы безопасности. Они это сделали, по сути, парализуя работу Организации Объединенных Наций и Совбеза ООН. И это абсолютный абсурд, когда от страны, которая никогда не приобретала членства ООН законным способом, которая де-факто является страной-террористом и нарушает все возможные международные конвенции, зависит решение любых вопросов войны и мира.

На самом деле, когда мы говорим о РФ, то еще год назад, до того, как они вторглись в Украину и только начали планировать это вторжение и подтягивать войска, они уже раскручивали маховик общей нестабильности. Параллельно с тем они пробовали спровоцировать региональные конфликты.

То есть задача Москвы фактически сводится к одному – мир должен стать абсолютно нестабильным, после чего Путин выходит и дает понять следующую истину - мол, что они [Россия] создали эту нестабильность и только они могут ее потушить единственным устойчивым способом - фактором биполярного мира, где одним из полюсов обязательно должна быть сама Россия.

Дальнейшая логика Путина сводилась бы к тому, что многополярный мир всегда нестабилен, в отличие от двухполюсного, который стабилизирует ситуацию. Несмотря на холодную войну, несмотря на ядерную гонку вооружений мир прожил 70-80 лет без больших войн и противостояний. И то, чего хочет Россия - сдерживающего фактора, взаимных договоренностей и разделения мира на подконтрольные территории.

И поэтому, где-то повышая ставки, она хочет повысить нестабильность до статуса, когда военные конфликты или нестабильность охватят весь мир (в том числе, экономически) - экономические войны, войны в киберпространстве также должны нагнетать ситуацию. Вот, собственно говоря, когда мы говорим о понятии Третьей мировой войны.

А теперь переходим на Тайвань, Китай и США. Когда ни одна из сторон не хочет мировой войны, и когда каждая из этих сторон не является зависимой от Москвы и та не может им диктовать свою волю, то такой войны не произойдет. Да, все это выглядело очень угрожающе. Но на самом деле вернемся к элементарной истории и географии. Остров Тайвань отделяет от Китая довольно широкий пролив, посередине этого пролива проходит линия разграничения, которую стараются не пересекать самолеты одной и второй сторон, потому что после того их будут там сбивать. Однако они регулярно устраивают там провокации (чаще китайцы, реже - тайваньцы), но подлетая к линии разграничения и проходя ее, разворачиваются обратно.

Мы забываем о простой вещи — несколько архипелагов, среди которых один большой остров с населением в 30 тысяч человек, это довольно ощутимая часть населения Тайваня — находится непосредственно у побережья Китая, за пределами линии разграничения. Более того, возле этого большого острова, который граничит с Китаем, до китайского берега и порта менее 4 километров. И именно за эти острова уже возникало три конфликта. То есть вся история с возможной большой войной КНР и Республики Китай велась к этому времени на уровне страшных угроз, криков, но милитарно были попытки изолировать, окружить и, в конце концов, занять именно эти острова. О большом, основном Тайване и его столице Тайбэе речь вообще не шла. Более того, каждый следующий из этих трех конфликтов был более слабым и не таким тревожным.

Что произошло сейчас? Если посмотреть на ретроспективу, никакие китайские десантники не высадились на тех островах, которые непосредственно граничат с Китаем и слабо прикрыты. То есть на самом деле никакого вторжения даже не пробовали начинать-по этим островам даже не открывали огонь. Его открыли демонстративно на учениях по открытому морю, где перед тем был остановлен пароходство, и лупили непосредственно по нейтральных водах, а не по Тайваню. Было много громких фраз, были угрозы о переброске войск, но это было махание кулаками, не больше. То есть на самом деле государства от войны были невероятно далеко от войны.

Должен ли Китай каким-то образом реагировать прилет Нэнси Пелоси? Наверное, имел. Ведь это - тоталитарное государство, с коммунистической властью, которая должна каким-то образом демонстрировать, что "он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог". Иначе нельзя.

Должен ли Тайвань при возникновении угрозы поднимать свою авиацию, проводить дополнительную мобилизацию? Кстати, насколько мне известно, полноценной мобилизации на Тайване не проводилось. То есть ощущение угрозы не было достаточно сильным.

Или Соединенные Штаты Америки, спикер Палаты представителей которых прибывает на этот остров, должны были подтянуть своих военных и показать - мол, лучше не шутите, давайте без эксцесса исполнителя. Потому что все может произойти - если самолет случайно зайдет в ту зону, куда не надо, начнется воздушный бой и ракеты, ударяя по самолету Тайваня попадут в самолет, ситуация стала бы опасной. Никто не хочет до этого доводить, так и авианосец "Рональд Рейган", и ядерная подводная лодка, и эскадрильи, вылетевших из южной Кореи и Японии были направлены на превентивные меры — не допустить чрезмерного приближения, чтобы китайские самолеты вдруг не пересекли зону разграничения. Вот, собственно говоря, и все.

Для Китая особенно принципиальным является непризнание в мире независимости Тайваня. Они настаивают, что по национальной идентичности это их территория. Ничего не напоминает? Россия то же говорит об Украине, потому что Украина развивалась, сейчас борется за себя, а Россия сюда поперла.

В отличие от Московии, Китай — не конченое государство. Оно тоталитарное, коммунистическое, но это не государство идиотов и дегенератов. Там есть население, которое хочет жить нормально, а не имперскостью. Там есть лидеры, те самые коммунистические, которым хоть немного и чешется имперский зуд, но для которых имеет значение экономическое развитие.

Си Цзиньпин оказался на разветвлении, в точке бифуркации. Во-первых, он поставил задачу превратить экономику Китая в первую экономику мира. Не думаю, что это произойдет, тем более, что Китай сейчас находится в определенные экономические кризисы и должен, в том числе, поблагодарить за это Россию, потому что была нестабильность с поставками энергоносителей в мире, из-за чего они подскакивали в цене. Параллельно – рост цены на продовольствие, что тоже ударило по китайской экономике.

То есть первой они не будут, будут второй или третьей, но, по крайней мере, сохранить то, что имеют, для них принципиально важно. Плюс увеличить количество среднего класса. Для них это тоже важно. Это не рашистский и советский барачный коммунизм, в котором все должны быть бедны, голодны и несчастны - там люди должны жить более или менее нормальной жизнью, быть состоятельными и радоваться тому так называемому китайскому коммунизму.

Имея открытые границы и возможность ездить по миру, они должны быть готовы возвращаться в Китай, привозить свои капиталы быть постпредами не просто китайской нации, а Китайской Народной Республики и Компартии Китая в других странах, где они ведут свой бизнес. Это — логика Китая и если они начинают серьезную войну, они все это теряют.

И хоть кто-то у нас и рассказывает о том, что Китай еще что-то будет делать, это не так. Китай уже сделал все, что мог - были заявления, недовольство и на том все. Китай сейчас заинтересован в кардинальном снижении напряжения и достаточно быстром исчезновении темы Тайваня из любого публичного пространства. Вся китайская пресса спустя примерно через три недели прекратит упоминание Тайваня в любом контексте, потому что в Китае приближаются выборы генсека и Си Цзиньпин имеет экстраординарное решение-в третий раз занять этот пост. У них это не заведено, но он хочет это сделать. Поэтому ему надо закрыть позор. То есть они как будто чего-то достигли, показали США кулаки, попугали.

Поэтому, на мой взгляд, все завершилось, хотя учения Китая еще продолжатся. Мне это очень напоминает лобовую атаку в воздушном бою-когда стараются избежать момента столкновения с противоположным самолетом. Задача-выдержать и тот, кто первый отклонится, по тому с минимального расстояния будет разряжен весь боекомплект и он погибнет. В данном случае никто, конечно, не погибнет, но тот, кто отклонился, очень серьезно проиграл. И Китай отклонился - Си Цзиньпин не решился что-либо сделать (потому что он и не мог), а Нэнси Пелоси посадила свой борт на Тайване, провела встречи с парламентом и его руководством, встретилась с президентом, получила свою награду, выразила официальную поддержку народу Тайваня и полетела дальше в Южную Корею. То есть на самом деле произошла серьезная политическая победа США и для Тайваня после этой "войны нервов" на ближайшие десять лет ситуация будет стабилизирована.

Как, по вашему мнению, в ближайшие годы будут развиваться отношения между США и Китаем? Ведь у них связаны экономики, но с другой стороны они как два полюса и у них есть постоянные противоречия.

Когда мы имеем дело с тоталитарным государством, мы не можем стопроцентно быть уверенными в том, что все закончилось. Сейчас все закончилось на 90-95%, но всегда есть те подлые 5%, когда может что-то произойти.

Теперь что касается этих двух государств. Военное столкновение между ними практически нереально — ни сейчас, ни в будущем. Существует такой термин в международной экономике, его используют в финансах — химерика, то есть китайско-американский симбиоз. Его используют для определенных статистических систем и он является чисто технически, потому что политически он не подтверждается. Если вы хотите просчитать какие-то экономические кризисы, вам надо брать в расчет не отдельно американскую или китайскую экономики, а их вместе. Когда-то по просьбе посольства Китая я готовил большой аналитический обзор, оценку извне китайской политики реформ и там, в частности, мне пришлось пересмотреть подборку материалов именно из накопительной системы валютных резервов. Сегодня в Китае аккумулировано больше долларов, чем в США. Тогда было меньше, но и тогда это были триллионные суммы. На сегодняшний день обвал американской валюты и экономики обесценивает практически невероятный резерв для Китая. Китай зависит от того, чтобы в Америке было все хорошо. Обе страны в определенной степени зависимы друг от друга, но Америка немного меньше. Потому что Америка не опирается на юань, тогда как юань опирается на доллар. И поэтому хотят они или нет, они все равно в определенной степени будут сосуществовать.

В Америке, особенно когда побеждают республиканцы, все время будет желание ограничить возможности Китая ввести дополнительные заградительные таможенные барьеры и тому подобное. Что и сделал Трамп против Китая, из-за чего на сегодня Байден предлагает Китаю толерантное отношение к американской внешней политике, меньше вмешательств Китая туда, куда ему не надо вмешиваться, никакой поддержки России. Более того, присоединение к определенным санкций против РФ и за это обещается снять таможенные ограничения, которые были введены при Трампі. Надо сказать, что эти ограничения все равно бьют и по американцам, и по китайцам — они разбалансировали целые отрасли американской экономики, потому что стало дороже завозить китайские комплектующие, которые стали частью американского конвейера. Поэтому все равно будут искать взаимопонимание.

И основное: Китай — это не Россия. Россия живет в 19-м веке и неспособна развиваться - это дегенеративная нация. Это люди, которые признали принципы прошлого и отказались от будущего. Китай таковым не является, но он занимается мировой экспансией - тем, что можно назвать мягкой силой. Они пропагандируют китайский опыт, китайские ценности и везут китайские деньги. Это самое заметное в Африке, где они строят несколько десятков тысяч железных дорог. Сейчас я думаю, что и больше, они вкладывают туда средства, инвестируют и берут под контроль государства. Государства становятся их должниками. США так же идут методом мягкой силы, только не методом экспансии и грабительских способов, а гораздо мягче, культурнее, создавая предпосылки - сначала экспортируя ценности, а потом деньги и товары.

Противостояние двух "мягких сил", хоть и разных в моральном плане, не решается военным путем. Оно решается определенными мирными способами - или санкционными процедурами, эмбарго и тому подобное. То есть здесь будет работать экономика.

Может Китай эту "мягкую силу", о которой вы упомянули, применить именно к России и насколько, несмотря на ослабление России в войне против Украины, Китай может этим воспользоваться и начать контролировать РФ?

Для Китая начать контролировать Россию является профильной задачей. Но контролировать есть смысл тогда, когда ты можешь этот контроль конвертировать во что-то реальное. Когда ты можешь взять под контроль экономику и сделать ее нормальной. А когда там разваливается заводы, их режут на металлолом и просят дать им денег чтобы что-то подтянуть, но при том всем ты не понимаешь, как ты будешь возвращать деньги, которые отдаешь. Поэтому вопрос остается открытым, тем более когда речь идет о среднесрочной перспективе.

Мне кажется, что пока что Китай берет то, что плохо лежит, понемногу готовится и повышает уровень внутренней мобилизации до того, когда этот момент наступит.

Война Рашастана против Украины всем дала понять, что рано или поздно РФ начнет разваливаться. И на тот момент Китай хочет быть абсолютно готовым. Скорее всего, Китай поспособствует тому, чтобы инфраструктурный распад России наступил быстрее. То есть просто добраться из Москвы до Дальнего Востока будет невозможно и единственная "дорога жизни" будет через Китай. Сейчас они строят мосты через Амур, прокладывают новые дороги, но пока экономически всего этого не используют, насколько можно понять, потому что они выкупили несколько сотен гектаров тайги и вырубают их под свои нужды. Но это еще не является экспансией с колонизацией.

Они ждут, потому что они увидели, что Россия сама скоро может начать падать. Китай не хочет войны, даже с Россией. Он хочет взять то, что упадет ему в руки.

В тот момент они хотят быть готовыми и пока США будут в течение нескольких месяцев кричать "пусть только не распадется Россия" (как когда-то Буш-старший, когда приезжал в Киев и говорил, чтобы Украина не смела разваливать Советский Союз), Китай может на следующий день зайти на эти территории и стать гарантом мира и безопасности. И их еще будут благодарить за то, что они остановили кровопролитие. Поэтому подготовка есть, но я не думаю, что они будут ускорять события.

Недавно было заявление МИД РФ о прекращении сотрудничества с Западом. Какова цель таких заявлений и на что они в первую очередь направлены?

Детский сад или уровень шуток 70-х годов, когда я еще был юным. Иначе это, наверное, и не объяснишь.

Россия — государство-гопник. У них президент — бывший мелкий питерский гопник и все стараются на это ориентироваться. Да, конечно, стонут и понимают, что это полный идиотизм, весь бизнес против этого, все чиновники против этого, даже часть силовиков против этого, но Путин дал отмашку и пошли молотить с такими заявлениями.

У них у всех единственная мечта — когда Путин сдохнет, мы все спишем на него. Он во всем виноват, при этом добавляем еще Машку Захарову и "грустную лошадь" Лаврова и списываем на них, а дальше "мы такие хорошие, снимайте все санкции, мы теперь только прозападные". То есть идея с крутым разворотом во всех элитах висит. Только вся проблема в том, что разворачиваться нужно было еще лет 10 назад, когда они сначала на Грузию, а потом на Украину нападали. Именно тогда надо было развернуться, а не нагнетать это противостояние.

Сейчас мир наконец созрел. В 2008 Грузии, в 2014 Украине не помогали, потому что тогда еще не понимали, что этот Карфаген должен быть разрушен. Поэтому своими заявлениями РФ только подыгрывают. Они играют против Запада, но Запад говорит: "Ради бога, мы только за". Вы нам рассказываете, что не дадите свои энергоносители, нам это очень больно, мы хотели к 2027р. покупать ваш газ, но хорошо, мы прекратим его покупать ровно за год. Мы думали нефть еще три года покупать, но до конца года мы ее больше не покупаем. И цена на нефть пошла вниз. В следующем году цена на газ и вы останетесь ни с чем. Напротив Финляндии у рашистов поднялось давление в трубопроводах, они не имеют куда девать газ и еще не готовы остановить добычу. Поэтому сейчас они сжигают огромные объемы газа, который выгорает на сотни миллионов долларов.

В Европе сейчас нет той реакции. Это раньше было: "Мы развернемся вот вас", а в ответ: "Да нет дорогие, мы же хотим либеральную империю, мы вас ножками Буша завалим". Когда вдруг произойдут какие-то изменения, и появится какое-то "подобие либерального лика" и он придет к власти, то я боюсь, что на Западе многие всколыхнутся. Но есть уже и те, кто заинтересован в том, чтобы эта Россия развалилась. И поэтому все эти заявления, которые особенно Захарова публикует, воспринимаются на Западе уже не как какие-то запугивания, а как дорога с односторонним движением. Вы хотите от нас отмежеваться? Так и мы хотим, поэтому этот процесс и дальше будет распространяться.

Какова конечная цель Запада в отношении России - они до сих пор хотят с ней договариваться или сдерживать?

Проблема в том, что может быть консолидирован тоталитаризм, приобретает консолидированную демократию. В каждой стране-отдельное мнение. На самом деле нет единой позиции — более того, меняется говорить Украине и позиция тоже могут меняться. Например, в Италии правительство Драги, несмотря на миротворческие заявления, которые были данью традиции, после того предприняло серьезные шаги к тому, что этот Карфаген должен быть разрушен. Какой придет новая коалиция прогнозировать трудно. Вполне возможно, что там будет влияние российских лоббистов, по крайней мере через "5 звезд" и через "Лигу Севера" такое может быть. Если это произойдет - будет немного другая позиция и она будет контрастировать с другими государствами. Так же со всеми контрастирует Орбан в Венгрии, но мечты о том, чтобы Рашастан превратить в демократическую либеральную империю в тех же границах, с теми же влияниями как своего будущего союзника, уже не вынашивает практически никто. Просто есть те, кто на финале этой империи еще хотят подзаработать. В первую очередь, речь идет о Венгрии, немного о Болгарии, возможно в близком будущем - об Италии. Также есть те, кто решил, что ему лучше с мудрым потерять, чем с глупым найти. И это сейчас все больше начинает касаться ключевых государств. Великобритания это уже прошла и усвоила, сейчас речь идет о германии и Франции. Но это идея как раз является определяющей - нет отношения к тому, что эту империю нужно сохранить. И позиций Джорджа Буша-старшего на этот раз никто не будет повторять, тем более, что ножек Буша уже на всех не хватит.

Относительно договороспособности России и текущего кремлевского режима. Недавно были заявления Шредера о том, что Путин якобы хочет договариваться. На что направлены эти заявления и на кого - именно на Запад, чтобы привести к переговорному процессу?

Цель, на мой взгляд, - затащить за стол переговоров Байдена. Для Путина важно сесть за стол переговоров именно с ним — ему не нужны переговоры с Украиной по разным причинам.

Прежде всего, его расчеты на то, что украинская власть сдастся полностью, не оправдались. Независимо от украинской власти — просто стало понятно, что общество этого не воспримет. Речь идет не о "сдастся в первом этапе" или согласится на статус-кво без Херсонщины — мы имеем 80 с чем-то процентов тех, кто категорически против. Украинцы четко определились.

В России не изучают матчасть в отношении наших законов, правил, но они очень хорошо исследуют проведенные у нас социологические опросы. Потому что российские политтехнологи всегда изучали именно их. Поэтому они знают эту позицию - они понимают, что вести какие-то переговоры здесь нет смысла-даже если Зеленский что-то пообещает Путину, он не сможет этого выполнить да и в принципе не рискнет. И поэтому не будет здесь результата и он хочет провести переговоры на уровне "Великие мира сего снова делят весь мир". Для того делалась целая куча других конфликтов. Кроме того, что они подстрекали у себя чтобы на Востоке началась война, дальше не без их вины происходит два других конфликта - в Нагорном Карабахе, где Россия больше всего проигрывает и Таджикистан, который постепенно инкорпорируется в Талибан. Там Россия тоже проигрывает, потому что это была ее определенная точка, с помощью которой они контролировали определенную сферу мира. Везде, где россияне создают конфликты, в основном, они проигрывают, но они пробуют повысить это напряжение, чтобы потом Байдену сказать - мол, мы создали проблему, мы ее можем решить.

То же самое они делали с Сербией и Косово. Как только они не подталкивали к той войны, но Вучич осторожен и знает, чем все может закончиться и ему лучше Евросоюз, чем Россия. Просто пока что ему с его обществом, коррупцией и реваншистами в ЕС дорога закрыта, поэтому он играет с РФ. Как только ему скажут" выбирай", он забудет о Москве в тот же день.

Поэтому Россия везде пробует поднять напряжение для того, чтобы единственная страна, с которой можно вести переговоры - США - открыла дверь и сказала: "Мы не хотим большой войны, садимся за стол".

То есть это то, что произошло год назад в Женеве. И сейчас Путин хочет повторить женевский вариант. Все рассказы о том, что они готовы разговаривать с Украиной - это блеф. Они не готовы вести с Украиной вообще переговоров. Более того, переговоры с Украиной не имеют смысла для нас, потому что они не дадут результата, ведь РФ не выполняет своих обязательств нигде и никогда. С США Путин надеется, что сможет выторговать биполярный мир и давление на Украину - определенный статус-кво как временное перемирие. Мол, зиму надо перезимовать, а весной Украина дальше будет возвращать свои территории. Но США сейчас не то, что не соглашается на такие вещи, а и вообще на переговоры с Путиным идти не готовы.

Максимум - Блинкен поговорил с Лавровым, причем безо всяких договоренностей. Потому что американцы очень четко разделяют различие между" разговаривать "и"вести переговоры". Это совершенно разные вещи. Общаться они считают нужно практически со всеми - они через посредников общаются с Ираном, или Хезболлой и ведут какие-то разговоры. А переговоров, которые должны выйти на какие-то решения, с террористами они действительно не ведут. И то, что происходит с Москвой - это общение, а не переговоры.

Какая конфигурация России может быть наиболее безопасной как для Украины, так и для западного мира?

Сколько лет немцы были зверями? 15. До того они такие же, как и все европейцы. Европа после Первой мировой - не образец демократии, но все были примерно одинаковыми: и немцы, и австрийцы, и итальянцы, британцы. Потом помутнение в мозгу - и 15 лет зверства. И освобождение от этого. Неонацизм в Германии-это абсолютный маргиналитет. Но немцы выбрались, им было для этого не понадобилось много времени.

Сколько веков зверями были русские? Можем возвращаться назад, во времена Второй мировой, во времена Первой мировой. Они делали одно и то же - изнасилования, массовые убийства, вырезание людей. Возвращаемся еще раньше - походы Суворова, его расправы. Это нам в школе нам рассказывали, что он "освобождал народы". Но он был общеевропейским жандармом и его отправляли подавлять бунты. То он 500 тысяч Нагайцев уничтожил, то он поехал французов убивать, но проиграл, потому что его разгромили. Возвращаемся к Ивану Грозному-как он Казань брал. Разве мы не знаем, что они вытворяли? Это звери.

А когда они в самом начале, захватили Суздальское княжество, азиатская орда до Пскова и Новгорода, то они там то же самое, что и в Буче, только не автоматами, а ножами и копьями. То есть они такие уже восемь веков. Может ли этот народ когда-нибудь быть нормальным? Нет, не может по определению. До тех пор, пока у него есть понятие империи. Немцы не стали бы такими цивилизованными за две недели, если бы у них не была проиграна война и они не почувствовали искупление и не увидели ужас того, что они натворили.

Поэтому для меня есть единственный выход - если начнутся внутренние разрушительные процессы. Они могут начаться с экономики и я сейчас с интересом смотрю на те регионы, которые поддерживаются Китаем. Рванет ли Бурятия и Тува - не факт, до этого еще очень далеко, ведь их очень долго выхолащивали. Я не очень надеюсь на национальное движение, я больше надеюсь на местные олигархические элиты, которые вдруг поймут, что с Россией им очень невыгодно - под санкциями, под давлением - и лучше с этим порвать. Плюс инфраструктурный коллапс, когда до Сибири долететь будет невозможно. Когда это все начнется, после того вдруг прекратит существование империя. Появятся отдельные новые государства. Какими они будут - неважно, главное, что они не будут нести угрозу миру и нам. Они попадут под чье-то влияние.

Чем меньше будет Московское государство и если между ним и Украиной будет еще какое-то независимое государство, какое-то Липецко-Курское, то бог в помощь. Потому что пока мы граничим с хотя бы наименьшим субстратом Московского княжества, у нас всегда будет угроза. И Россия всегда будет лезть, потому что Москва - это синоним дикости. И даже когда они уменьшатся до территории половины европейской части России, это все равно будет угрозой. Когда они уменьшатся до территории Московской области - это будет нормально. Можно ли это как-то ускорить? Единственный вариант - выигрывать войну.