Ани Лорак приняла перемены.

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Ани Лорак - отношения с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Ани Лорак рассказала о дочери

Что поменялось в их отношениях

Предательница Украины Ани Лорак, которая живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне, недавно представила свою новую работу.

Как рассказала запроданка пропагандистским росСМИ, песня для нее имеет важное значение, а в клипе снялась ее единственная дочь София.

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"Она играла в клипе саму себя – типичного подростка. Когда режиссер попросил ее поругаться в кадре, она так естественно это сделала!" – сказала Лорак.

Дочь Ани Лорак / фото: instagram.com, Ани Лорак

Также она подчеркнула, что всегда старается провести время с дочерью, не смотря на загруженный график.

"Теперь ей нужна своя тусовка. Говорит: "Мама, давай я отдельно, а шарики не розовые, а черные". Она очень общительная растет, девочка артистичная, и я очень рада, что не учитывая естественное стремление к сепарации у нас с ней есть коммуникация", – добавила предательница.

Дочь Ани Лорак в детстве / фото: instagram.com, Ани Лорак

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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