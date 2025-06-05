Предательницу Ани Лорак публично обматерили - что произошло

Ани Лорак попала в немилость.

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Ани Лорак - новая песня / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак записала новую песню

Как отреагировали фанаты

Когда-то известная украинская певица, а сейчас предательница Украины Ани Лорак, которая продолжает развлекать россиян и молчит о войне в родной стране, презентовала новую песню.

На своей странице в соцсетях Лорак опубликовала фотографию, на которой позировала в белом длинном платье и с накидкой на голове.

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"С Днём защиты детей! Давайте согреем любовью и заботой всех деток на Земле. А в подарок – моя новая песня "Мама", - написала певица.

Ани Лорак - песня о детях / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Но поклонники не оценили такой поступок артистки и напомнили ей, что пока она зарабатывает рубли в РФ, в Украине гибнут дети от российских ракет. Некоторые пользователи соцсети даже написали нецензурные слова в адрес Лорак.

Ани Лорак недавно получила награду в РФ / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Спой мамам Украины, потерявшим своих маленьких детей от ударов ракет и агрессии РФ";

"Где-то тебя ждет отдельная комнатка в аду";

"Лицемерие наивысшего уровня", - написали в комментариях.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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