"Во время наездов": появилась отвратительная правда о предательнице Лорак

Павел Шилько считает Ани Лорак слабым человеком.

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Ани Лорак - побег из Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Павел Шилько вспомнил сотрудничество с Ани Лорак

Как он к ней относится

Украинский известный ведущий и продюсер Павел Шилько высказал свое мнение о предательнице Украины Ани Лорак.

В интервью сайту BLIK Шилько вспомнил о сотрудничестве с певицей в 2010-х годах, когда работал над постановкой ее юбилейного шоу.

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"В году 2015 или 2016, когда на нее были первые наезды за позицию, она не имела хорошего менеджера для правильной коммуникации. Сама по себе она человек очень хороший. Очень любила Украину и гордилась тем, что представляла наше государство на Евровидении. Но на нее очень легко повлиять", – сказал Павел.

Ани Лорак с дочерью Софией / фото: instagram.com/anilorak

Он отметил, что запроданка испугалась критики, которую тогда высказывали украинцы в ее сторону из-за молчания артистки о нападении страны-террориста РФ на Украину.

"Вот тогда, во время тех наездов по поводу позиции, человек испугался критики украинцев. Тогда россияне перехватили инициативу и начали на нее влиять по-своему. Вот и все", – добавил ведущий.

Ани Лорак недавно вышла замуж / фото: instagram.com, Ани Лорак

В этот момент журналист напомнил Шилько, что Ани Лорак тогда была уже взрослым человеком и должна иметь четкую позицию.

"Не судите всех по себе. Вот такой она слабый человек. Так бывает. С одной стороны, очень талантливая артистка, а с другой – слабая, как личность", - ответил Павел.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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