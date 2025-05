"Побрила усы и уменьшила нос": дочь Лорак уличили в пластике из-за нового видео

София Началджиоглу поделилась новым видео, которое вызвало новую волну слухов.

София, дочь Лорак, делает распаковки / Коллаж Главред, фото Instagram/sonchik_sk

Как теперь выглядит дочь предательницы Ани Лорак

Что она делала на камеру

Дочь когда-то украинской певицы Ани Лорак, которая предала родную страну и живет в РФ, София Налчаджиоглу решила похвастаться коллекцией новых игрушек и провести распаковку.

Однако подписчики подростка начали комментировать ее видео и уличили ее в пластических операциях. София выложила видео на своей странице в Instagram.

Пользователи раскритиковали дочь Лорак / Фото скриншот Instagram/sonchik_sk

В комментариях отметился новый муж ее матери - Исаак Виджраку. Йога-инструктор попросил у девочки одну игрушку, на что та ответила, что "подумает".

Пользователи раскритиковали дочь Лорак / Фото скриншот Instagram/sonchik_sk

Также новое видео прокомментировала и певица-предательница Ани Лорак. "Какая талантливая, красивая девочка", - написала она.

Пользователи раскритиковали дочь Лорак / Фото скриншот Instagram/sonchik_sk

Между тем, пользователи отметили, что дочь Лорак явно сделали пластику, ведь выглядит она по-другому. "В чем ее талант? И в чем красота? Побрила усы и уменьшила нос", - пишут пользователи.

Пользователи раскритиковали дочь Лорак / Фото скриншот Instagram/sonchik_sk

Ранее дочь Лорак действительно выглядела по-другому, поэтому пользователи не на пустом месте сомневаются в том, делали ли подростку коррекционные операции лица.

Как раньше выглядела дочь Лорак София / Фото Instagram/ani_lorak

Дочь Лорак до преображения / Фото Светский хроник

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

