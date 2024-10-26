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Чуть не лопнула: Лорак попыталась спеть хит Уитни Хьюстон и знатно опозорилась

Алена Кюпели
26 октября 2024, 23:33
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Запроданка Ани Лорак ходит по российским шоу, чтобы строить карьеру в террористической России.
Лорак попыталась спеть песню легендарной Уитни
Лорак попыталась спеть песню легендарной Уитни / Коллаж Главред, фото скриншот

Коротко:

  • Лорак замахнулась на песню Хьюстон
  • Предательница Лорак ходит по российским шоу
  • Лорак не хватило силы спеть песню Уитни

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Украины Ани Лорак, которая молчит о страшном террористическом вторжении РФ в Украину и живет в стране-оккупанте, замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you.

Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ"

Там она и попыталась повторить легендарный хит, забыв о том, что она Лорак, не Уитни.

И хотя куплет она еще кое-как вытянула, то на самых высоки нотах, которые с легкостью брала Уитни, Лорак опозорилась и не потянула. Она мастерски отвернулась, попытаясь обыграть свой провал и перейдя на сип, все равно ее провал был очевидным, несмотря на все старания ведущего.

Видео позора Лорак:

Кто такая Ани Лорак

Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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