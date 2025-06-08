Россия атаковала пригород Харькова управляемыми авиабомбами: что известно

Враг нанес удар по пригороду Харькова КАБами, местные власти уточняют информацию о последствиях.

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Российские войска ударили по пригороду Харькова с воздуха / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, Минобороны РФ

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Терехов: удар нанесён по окрестностям города двумя КАБами

Синегубов: есть взрывы, призвал находиться в укрытиях

Вечером воскресенья, 8 июня, российские войска атаковали пригород Харькова управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщили председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр городаИгорь Терехов в Telegram.

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"По окраине города был нанесен удар двумя КАБами. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется", - написал Терехов.

Синегубов добавил, что взрывы прозвучали во время воздушной тревоги:

"Во время воздушной тревоги в некоторых районах Харькова были слышны взрывы. Предварительно, враг нанес удар управляемыми авиационными бомбами по пригороду. Находитесь в укрытиях до отбоя", - призвал глава ОВА.

КАБ / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, произошла ракетно-дроновая атака РФ на Киев - повреждена инфраструктура, 4 жертвы, 20 раненых. По состоянию на 05:00, в результате массированной атаки зафиксированы повреждения по меньшей мере в шести районах Киева.

Кроме того, российские оккупанты в ночь на субботу, 7 июня, массированно ударили по Харькову дронами, управляемыми авиационными бомбами и ракетой. Сначала сообщалось, что один человек погиб. Затем стало известно, что погибших уже трое. Уже известно о 16 пострадавших, среди них - двое детей.

Ночью 5 июня ряд регионов Украины атаковали вражеские дроны. В частности, под удар попали Харьков и Прилуки.

В Прилуках вражеский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья - жена, дочь (патрульная полицейская) и ее годовалый сын.

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Угроза нового наступления на Харьков Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в середине мая. Об этом сообщает The Economist. Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую в Киев. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак. Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня". Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

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