Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Ситуация сложная": в ГПСУ рассказали о продвижении РФ в Сумской области

Мария Николишин
2 июня 2025, 11:52
144
Демченко отметил, что враг пытается прорваться даже на мотоциклах.
'Ситуация сложная': в ГПСУ рассказали о продвижении РФ в Сумской области
Ситуация в Сумской области / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Главное из заявления спикера ГПСУ:

  • РФ продолжает наступление в Сумской области
  • Оккупанты хотят расширить зону захода
  • Враг прибегает к обстрелам позиций ВСУ

Оккупационная армия РФ в приграничье Сумской области продолжает направлять пехоту в пределах Юнаковской и Хотинской общин. Враг пытается расширить зону захода. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация сейчас непростая и даже сложная.

видео дня

"Я бы сказал, даже сложная, потому что враг продолжает направлять свои пехотные группы на территорию Украины в пределах этих двух общин (Юнаковская и Хотинская - ред.), и если в начале таких действий отмечалось два направления, это направления населенных пунктов Басовка и Журавка, то сейчас отмечаем то, что враг пытается расширить зону захода этих пехотных групп на территорию Украины", - подчеркнул он.

Представитель ГПСУ отметил, что перед заходом враг прибегает к обстрелам позиций Сил обороны, в частности применяя дроны, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и неуправляемые авиационные ракеты.

В то же время, Силы обороны не отмечают применения врагом бронированной техники. Возможно, это связано с ее недостаточным количеством, или же сохранением для дальнейших действий.

"Исключительно пехотные группы, иногда они пытаются прорваться на квадроциклах, мотоциклах для того, чтобы использовать скорость, максимально возможно продвигаться вглубь территории Украины, закрепляться, прячась в норах, различных посадках и ждать подобного подкрепления для того, чтобы накопив уже расширять зону боев и атаковать позиции украинских воинов", - подытожил Демченко.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России имеет продвижение в Сумской области. В частности, российские силы продвинулись на юго-восток от Константиновки (к северу от Сум).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас наиболее серьезные бои фиксируются на Покровском, Лиманском, Купянском направлениях.

Кроме того, аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали территорию площадью 3 километра на границе Сумской области и движутся оттуда к поселку Александрия.

Читайте также:

Что такое ГПСУ?

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ГПСУ Сумская область новости Украины Андрей Демченко война России и Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Уменьшится ли количество атак РФ по Украине после операции СБУ: в ISW удивили

Уменьшится ли количество атак РФ по Украине после операции СБУ: в ISW удивили

12:48Война
Глава СБУ сделал заявление об исторической спецоперации: сколько самолетов РФ уничтожено

Глава СБУ сделал заявление об исторической спецоперации: сколько самолетов РФ уничтожено

12:26Мир
"Ситуация сложная": в ГПСУ рассказали о продвижении РФ в Сумской области

"Ситуация сложная": в ГПСУ рассказали о продвижении РФ в Сумской области

11:52Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Перепуганный бежал от журналистов: Мединский испугался камер после атаки на РФ

Перепуганный бежал от журналистов: Мединский испугался камер после атаки на РФ

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 июня (обновляется)

Куда ни в коем случае нельзя ходить 2 июня: приметы, которых стоит придерживаться

Куда ни в коем случае нельзя ходить 2 июня: приметы, которых стоит придерживаться

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

"Не забуду никогда": Наталка Денисенко рассказала про боль после развода

"Не забуду никогда": Наталка Денисенко рассказала про боль после развода

Последние новости

13:03

Новая первая леди Польши: что известно про жену Кароля Навроцкого

12:55

СБУ задержала агента РФ, который готовил теракты в Киеве

12:48

Уменьшится ли количество атак РФ по Украине после операции СБУ: в ISW удивили

12:34

В Украине упали цены на яйца: сколько стоит десяток

12:26

Глава СБУ сделал заявление об исторической спецоперации: сколько самолетов РФ уничтожено

Россия будет выполнять приказ Путина в Сумской области и готовит ультиматумы по территориям - СнегиревРоссия будет выполнять приказ Путина в Сумской области и готовит ультиматумы по территориям - Снегирев
12:17

Можно ли носить одежду умерших: священник дал однозначный ответВидео

12:00

Путин будет играть в переговоры, пока Трамп не "созреет" на требования РФ - Борис Бондарев

11:53

4 знака зодиака, которые в июне осуществят свою мечту

11:52

"Ситуация сложная": в ГПСУ рассказали о продвижении РФ в Сумской области

Реклама
11:51

Почему 3 июня нельзя просить взаймы: какой праздник и день ангела

11:44

В Украине продают поддельное топливо: какая область лидирует по нелегальным АЗС

11:03

Настоящий обвал цен: в Украине подешевели сразу несколько популярных овощей

10:47

Минфин перестрахуется: стало известно, заложат ли расходы на войну в Госбюджет 2026

10:30

С днем рождения женщине - очень красивые поздравления и откытки

10:28

Массированная атака на аэродромы РФ: стало известно, сколько самолетов было уничтоженоВидео

10:12

Трамп распространил безумную теорию о том, что Байдена "казнили" и заменили роботом

10:09

В США хотят ввести жесточайшие санкции против РФ: известны сроки

09:54

Украинцам будут блокировать карты: что лучше не указывать в назначении платежа

09:26

Гороскоп на завтра 3 июня: Скорпионам - вознаграждение, Рыбам - исполнение мечты

09:14

После операции СБУ: появился первый спутниковый снимок аэродрома РФ

Реклама
09:13

"Страшные слова": что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

09:05

Ядерные силы России никто не атаковалмнение

08:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 июня (обновляется)

08:41

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

Оккупанты захватили два села в Донецкой области: детали от ISW

07:59

"У нас связь": известный певец позвал Каменских на свидание и сделал признание

07:54

Кароль Навроцкий стал президентом Польши: что он говорил об Украине

07:10

Где число 32 на картинке: загадка на 5 секунд для самых смелых умников

06:40

РФ атаковала Харьков дронами и баллистикой: пострадали люди, в том числе и дети

06:00

Удары по аэродромам: почему никакого ядерного ответа не будетмнение

05:55

Усиленный шторм атаковал страну: "трусит" почти 8-балльная магнитная буря

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти лошадку

04:30

Принесет удачу и достаток: счастливое число для каждого человека по месяцу рождения

03:04

Что пугает Кремль: политолог назвал главные страхи Москвы в войне с УкраинойВидео

02:38

Перепуганный бежал от журналистов: Мединский испугался камер после атаки на РФВидео

02:15

Дроны везли "под колпаком" СБУ: новые детали ударов по "ядерным" аэродромам РФ

01:49

Зеленский предупредил о новом массированном ударе: что готовит РФ после 500 дронов за ночь

01:30

Последний звонок Варвары Кошевой: как выглядела старшая дочь комика на празднике

00:58

"Не забуду никогда": Наталка Денисенко рассказала про боль после развода

00:52

"Соболезнования" от США и разговор о Стамбуле: что Рубио сказал Лаврову во время звонка

Реклама
01 июня, воскресенье
23:57

Срочное совещание в Киеве: Зеленский реагирует на удар по учебному полигону ВСУ

23:04

Маск снова удивил комментарием о войне: реакция на удар по авиации РФ

23:03

"Моя доця": Ольга Сумская публично обратилась к "российской" дочери

22:21

Действовали в 3 часовых поясах прямо под носом ФСБ: Зеленский удивил деталями атаки на РФ

22:16

"Расстрелять уклонистов": в Сети жестко ответили на "зашквар" депутата из "ЕС"

22:00

"Уже давно подговаривали меня": Камалия рухнула с лошадиВидео

21:48

"Русский Перл-Харбор": Западный аналитик указал на двойной провал обороны РФ

21:46

"Самый мощный удар": в WSJ раскрыли важность атаки на "ядерные" авиабазы РФ

21:29

Операция "Паутина" - реальное и действенное принуждение России к мирумнение

20:37

Рекордное уничтожение "Шахедов": Воздушные силы рассказали сколько целей уничтожили в мае

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп Киркоров
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять