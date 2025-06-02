'Ситуация сложная': в ГПСУ рассказали о продвижении РФ в Сумской области

Демченко отметил, что враг пытается прорваться даже на мотоциклах.

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Ситуация в Сумской области / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Главное из заявления спикера ГПСУ:

РФ продолжает наступление в Сумской области

Оккупанты хотят расширить зону захода

Враг прибегает к обстрелам позиций ВСУ

Оккупационная армия РФ в приграничье Сумской области продолжает направлять пехоту в пределах Юнаковской и Хотинской общин. Враг пытается расширить зону захода. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация сейчас непростая и даже сложная.

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"Я бы сказал, даже сложная, потому что враг продолжает направлять свои пехотные группы на территорию Украины в пределах этих двух общин (Юнаковская и Хотинская - ред.), и если в начале таких действий отмечалось два направления, это направления населенных пунктов Басовка и Журавка, то сейчас отмечаем то, что враг пытается расширить зону захода этих пехотных групп на территорию Украины", - подчеркнул он.

Представитель ГПСУ отметил, что перед заходом враг прибегает к обстрелам позиций Сил обороны, в частности применяя дроны, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (КАБы) и неуправляемые авиационные ракеты.

В то же время, Силы обороны не отмечают применения врагом бронированной техники. Возможно, это связано с ее недостаточным количеством, или же сохранением для дальнейших действий.

"Исключительно пехотные группы, иногда они пытаются прорваться на квадроциклах, мотоциклах для того, чтобы использовать скорость, максимально возможно продвигаться вглубь территории Украины, закрепляться, прячась в норах, различных посадках и ждать подобного подкрепления для того, чтобы накопив уже расширять зону боев и атаковать позиции украинских воинов", - подытожил Демченко.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России имеет продвижение в Сумской области. В частности, российские силы продвинулись на юго-восток от Константиновки (к северу от Сум).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас наиболее серьезные бои фиксируются на Покровском, Лиманском, Купянском направлениях.

Кроме того, аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали территорию площадью 3 километра на границе Сумской области и движутся оттуда к поселку Александрия.

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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