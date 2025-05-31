Враг прорвал новый участок границы Украины: где есть продвижение

Основное:
- Враг прорвал новый участок границы в Сумской области
- Россияне также захватили населенный пункт на Покровском направлении
Российские оккупанты имеют продвижение в Сумской области. В частности, враг прорвал новый участок границы в этом регионе. Об этом свидетельствуют опубликованные данные проекта DeepState.
В субботу, 31 мая аналитики обновили карту боевых действий. Россияне оккупировали территорию площадью 3 километра на границе Сумской области и движутся оттуда к поселку Александрия.
По состоянию на 30 мая часть территории в районе населенного пункта Александрия обозначена как оккупированная, а часть - как "серая зона".
Таким образом, в Сумской области увеличился еще один очаг контролируемой врагом территории, кроме участка Журавка-Новенькое-Веселовка-Басовка.
Военные утверждают, что враг с Донецкого направления передают силы на Сумщину. Однако для захвата областного центра у россиян сил нет.
Кроме того, оккупанты давят на Покровском направлении, там враг захватил Елизаветовку.
Продвижение захватчиков также заметили возле Гнатовки, которая находится в "серой зоне". Враг движется с оккупированной территории и пытается достичь позиций украинских войск.
Ситуация на Сумском направлении - последние новости
Как писал Главред, враг сосредоточил 50-тысячное войско для наступления в Сумской области, а ряд российских пропагандистов утверждают, что оккупанты имеют целью прорыв к Сумам. При этом генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сказал, что у противника недостаточно возможностей для выхода на оборонительные рубежи вокруг города.
Известно, что российским военным удается продвигаться в Сумской области благодаря большому количеству живой силы, что подтверждают артиллеристы ВСУ, позиции которых находятся в регионе.
В субботу, 31 мая, глава Сумской ОВА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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