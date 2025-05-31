Враг прорвал новый участок границы Украины: где есть продвижение

Российские захватчики снова продвинулись на фронте.

https://glavred.info/front/vrag-prorval-novyy-uchastok-granicy-ukrainy-gde-est-prodvizhenie-10669490.html Ссылка скопирована

Враг давит по всей линии фронта / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Основное:

Враг прорвал новый участок границы в Сумской области

Россияне также захватили населенный пункт на Покровском направлении

Российские оккупанты имеют продвижение в Сумской области. В частности, враг прорвал новый участок границы в этом регионе. Об этом свидетельствуют опубликованные данные проекта DeepState.

В субботу, 31 мая аналитики обновили карту боевых действий. Россияне оккупировали территорию площадью 3 километра на границе Сумской области и движутся оттуда к поселку Александрия.

видео дня

По состоянию на 30 мая часть территории в районе населенного пункта Александрия обозначена как оккупированная, а часть - как "серая зона".

Александрия / Фото: deepstate

Таким образом, в Сумской области увеличился еще один очаг контролируемой врагом территории, кроме участка Журавка-Новенькое-Веселовка-Басовка.

Военные утверждают, что враг с Донецкого направления передают силы на Сумщину. Однако для захвата областного центра у россиян сил нет.

Кроме того, оккупанты давят на Покровском направлении, там враг захватил Елизаветовку.

Враг оккупировал Елизаветовку / Фото: deepstate

Продвижение захватчиков также заметили возле Гнатовки, которая находится в "серой зоне". Враг движется с оккупированной территории и пытается достичь позиций украинских войск.

Продвижение оккупантов вблизи Гнатовки / Фото: deepstate

Ситуация на Сумском направлении - последние новости

Как писал Главред, враг сосредоточил 50-тысячное войско для наступления в Сумской области, а ряд российских пропагандистов утверждают, что оккупанты имеют целью прорыв к Сумам. При этом генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сказал, что у противника недостаточно возможностей для выхода на оборонительные рубежи вокруг города.

Известно, что российским военным удается продвигаться в Сумской области благодаря большому количеству живой силы, что подтверждают артиллеристы ВСУ, позиции которых находятся в регионе.

В субботу, 31 мая, глава Сумской ОВА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.

Читайте также:

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред