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Есть ли угроза наступления россиян с севера: эксперт четко ответил

Марина Фурман
31 мая 2025, 15:29
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Хотя и на территории Беларуси запланированы учения, однако сейчас там нет российских войск, которые могли бы начать наступление.
ВСУ, армия РФ
Эксперт рассказал о ситуации на севере / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Основное:

  • На территории Беларуси нет российских войск, которые могли бы начать наступление
  • Заявления СМИ об угрозе наступления из Беларуси - элемент информационно-политического давления на Украину

На днях ранее российский диктатор Владимир Путин говорил о так называемой буферной зоне на территории Украины и упоминал Брянскую область. Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев в интервью Главреду ответил, есть ли угроза наступления россиян с севера.

По его словам, подобные заявления Кремля - это элемент информационно-политического давления на Украину, с намеком, что театр боевых действий может распространиться и на Черниговскую область.

Он отметил, хоть и на территории Беларуси запланированы учения, однако сейчас там нет российских войск, которые могли бы начать наступление.

"Перемещение личного состава, средств поражения или тяжелой бронетехники, не фиксируется", - сказал аналитик.

Снегирев добавил, что в различных медиа, в том числе и в западных, нагнетается паника и страх.

"Например, издание Bild опубликовало материал о том, что жители Сувалкского коридора якобы покидают свои дома из-за страха вторжения Российской Федерации в Польшу и Балтийские страны. Также вышла статья The Economist о том, что россияне могут масштабировать удары по Украине тысячами дронов, что вообще не соответствует действительности. Такие публикации не могут нас не настораживать", - сказал военно-политический аналитик.

Он отметил, что подобные сообщения - давление на Украину и страны НАТО.

Смотрите видео, в котором эксперт ответил, есть ли угроза наступления россиян с севера:

Наступление России - последние новости

Недавно Главред со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского писал, что российские войска значительно усилили боевую активность на Запорожском направлении. При этом Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери.

Тем временем глава Сумской ОГА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.

Эксперт Дмитрий Снегирев считает, что РФ хочет захватить часть Сумщины и поставить Украине ультиматум. По его словам, россияне стремятся одновременно выполнить две задачи - военную и политическую.

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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