Ситуация обостряется, на Сумщине существенно расширили зону обязательной эвакуации

Под обязательную эвакуацию уже подпадают 213 населенных пунктов области.

https://glavred.info/ukraine/situaciya-obostryaetsya-na-sumshchine-sushchestvenno-rasshirili-zonu-obyazatelnoy-evakuacii-10669406.html Ссылка скопирована

Эвакуация будет обязательной в еще 11 населенных пунктах Сумщины / Коллаж: Главред, фото: МВД Украины, t.me/BiletskyAndriy

Что сообщил Григоров:

Эвакуацию на Сумщине расширили в четырех общинах

Жители еще 11 населенных пунктов подпадают под обязательную эвакуацию

В более чем 200 населенных пунктах Сумской области объявлена эвакуация

Глава Сумской ОВА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района. Об этом он сообщил в Facebook.

Эвакуация проводится из некоторых населенных пунктов Речковской и Николаевской сельских общин, а также Белопольской и Ворожбянской городских общин. Речь идет о Горобовке, Штановке, Вороновке, Янченко, Цимбаловке, Шкуратовке, Кровном, Николаевке, Рудновке, Спасском и Капитановке.

видео дня

"Решение принято с учетом постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов приграничных общин", - подчеркнул глава ОВА.

Григоров уверяет, что всем, кто нуждается в помощи, предоставляется транспорт, гуманитарная помощь, временное размещение и социальные выплаты. Он также призвал местных жителей не медлить с решением об эвакуации, ведь пребывание в зоне постоянной опасности представляет прямую угрозу жизни и здоровью.

Заметим, что по состоянию на 31 мая, под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов Сумской области, ведь армия страны-агрессора России продолжает террор приграничья.

Принудительная эвакуация украинцев - последние новости

Напомним, Главред писал, что глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак издал распоряжение об объявлении обязательной эвакуации в принудительный способ семей с детьми или их законными представителями в некоторых населенных пунктах Днепропетровской области.

Накануне также в Донецкой ОВА приняли решение о принудительной эвакуации 79 детей из 8 населенных пунктов Дружковской громады, а именно: Миколайполье, Новопавловки, Павловки, Петровки, Приюта, Софиевки Торецкого и Торского.

Ранее в Донецкой области была проведена обязательная эвакуация принудительно детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из 12 населенных пунктов Шаховской громады в безопасные регионы.

Другие новости:

Кто такой Олег Григоров? Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред