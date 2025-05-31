Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ситуация обостряется, на Сумщине существенно расширили зону обязательной эвакуации

Анна Косик
31 мая 2025, 13:48
242
Под обязательную эвакуацию уже подпадают 213 населенных пунктов области.
Эвакуация
Эвакуация будет обязательной в еще 11 населенных пунктах Сумщины / Коллаж: Главред, фото: МВД Украины, t.me/BiletskyAndriy

Что сообщил Григоров:

  • Эвакуацию на Сумщине расширили в четырех общинах
  • Жители еще 11 населенных пунктов подпадают под обязательную эвакуацию
  • В более чем 200 населенных пунктах Сумской области объявлена эвакуация

Глава Сумской ОВА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района. Об этом он сообщил в Facebook.

Эвакуация проводится из некоторых населенных пунктов Речковской и Николаевской сельских общин, а также Белопольской и Ворожбянской городских общин. Речь идет о Горобовке, Штановке, Вороновке, Янченко, Цимбаловке, Шкуратовке, Кровном, Николаевке, Рудновке, Спасском и Капитановке.

видео дня

"Решение принято с учетом постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов приграничных общин", - подчеркнул глава ОВА.

Григоров уверяет, что всем, кто нуждается в помощи, предоставляется транспорт, гуманитарная помощь, временное размещение и социальные выплаты. Он также призвал местных жителей не медлить с решением об эвакуации, ведь пребывание в зоне постоянной опасности представляет прямую угрозу жизни и здоровью.

Заметим, что по состоянию на 31 мая, под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов Сумской области, ведь армия страны-агрессора России продолжает террор приграничья.

Принудительная эвакуация украинцев - последние новости

Напомним, Главред писал, что глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак издал распоряжение об объявлении обязательной эвакуации в принудительный способ семей с детьми или их законными представителями в некоторых населенных пунктах Днепропетровской области.

Накануне также в Донецкой ОВА приняли решение о принудительной эвакуации 79 детей из 8 населенных пунктов Дружковской громады, а именно: Миколайполье, Новопавловки, Павловки, Петровки, Приюта, Софиевки Торецкого и Торского.

Ранее в Донецкой области была проведена обязательная эвакуация принудительно детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из 12 населенных пунктов Шаховской громады в безопасные регионы.

Другие новости:

Кто такой Олег Григоров?

Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумская область эвакуация новости Украины новости Сумской области
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Запорожье началось опасное наступление России: Сырский созвал совещание

На Запорожье началось опасное наступление России: Сырский созвал совещание

14:12Война
РФ хочет захватить часть Сумщины и поставить Украине ультиматум - Снегирев

РФ хочет захватить часть Сумщины и поставить Украине ультиматум - Снегирев

13:52Украина
Не Украиной единой: экс-глава ЦРУ сказал, на какую страну скоро нападет Путин

Не Украиной единой: экс-глава ЦРУ сказал, на какую страну скоро нападет Путин

13:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

Муравьи боятся, как огня: каким средством лучше всего опрыскать цветы и другие растения

Муравьи боятся, как огня: каким средством лучше всего опрыскать цветы и другие растения

"Мужчина с внутренней силой": бывшая жена Комарова заворожила признанием

"Мужчина с внутренней силой": бывшая жена Комарова заворожила признанием

"Мы его теряем": Сергей Бабкин показал себя в бессознательном состоянии

"Мы его теряем": Сергей Бабкин показал себя в бессознательном состоянии

Почему 31 мая нельзя ссориться и конфликтовать: какой праздник и день ангела

Почему 31 мая нельзя ссориться и конфликтовать: какой праздник и день ангела

Последние новости

14:54

ВСУ сорвали наступление РФ: аналитик заявил о колоссальном успехе на фронте

14:48

"Катастрофическое влияние": россияне бьются в истерике из-за приезда Пугачевой в РФ

14:45

Почему 1 июня нельзя стирать и убирать: какой праздник и день ангела

14:43

Почему пожилые люди ложатся рано и просыпаются первыми: ответ врачей

14:12

На Запорожье началось опасное наступление России: Сырский созвал совещание

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала датыВ Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты
14:04

Нет сомнений: жена Николаева засветила талию на фоне слухов о беременности

14:04

Гороскоп на июнь 2025 для Львов: везение, прибыль и новый романВидео

13:52

РФ хочет захватить часть Сумщины и поставить Украине ультиматум - СнегиревВидео

13:48

Ситуация обостряется, на Сумщине существенно расширили зону обязательной эвакуации

Реклама
13:26

"Меня распяли на кресте": Козловский высказался о конфликте с КондратюкомВидео

13:05

Не Украиной единой: экс-глава ЦРУ сказал, на какую страну скоро нападет Путин

13:03

Оккупанты хотят дойти до города Сумы: генерал оценил шансы противника

12:57

Чем отличаются 2 младенцев: загадка для самых умных на 19 секунд

12:40

Украинцам повысят пенсии: кому и когда можно ждать индексации

12:31

"Насколько это возможно": появились новости о здоровье Короля Чарльза

12:17

Украинские десантники взяли в плен морпехов РФ в Курской области - детали

12:16

Гороскоп Таро на завтра 1 июня: Тельцам - опасаться искушений, Ракам - в омут

12:09

Гороскоп на июнь 2025 для Раков: начнется полоса везения, богатства и волшебстваВидео

12:00

В июне Россия будет принимать решение о нападении на Европу - Роман Бессмертный

11:36

Россия выплатила круглую премию военным за "сбитый" F-16: какой была сумма

Реклама
11:21

РФ начала проигрывать войну, стратегическая ситуация хуже, чем в 2022-м - Foreign Policy

10:57

Китайский гороскоп на завтра 1 июня: Быкам - ссоры, Кроликам - жертвы

10:35

Цена клубники в Украине сегодня – ягода постепенно дешевеет

10:27

Гороскоп на июнь 2025 для Тельцов: начнется период гармонии и счастья

10:24

Можно ли дать ребенку имя умершего родственника: священник дал однозначный ответВидео

09:58

Переброска войск на Сумщину сорвана: БпЛА атаковали пункты дислокации армии РФ

09:34

Кто и когда "придумал" русский язык - раскрыта афера 200-летней давностиВидео

09:11

РФ готовит масштабную компанию, чтобы захватить одну область Украины: в NYT озвучили сроки

09:00

Россия будет выполнять приказ Путина в Сумской области и готовит ультиматумы по территориям - СнегиревВидео

08:51

Ключевой вопрос для Украины: в ISW объяснили, на какую уступку РФ могут пойти США

08:35

Гороскоп на июнь 2025 для Овнов: спадут розовые очки, откроются новые перспективыВидео

08:00

Ракетная программа в Украине: почему с ударами по Москве придется подождатьмнение

07:57

9-летняя девочка погибла, есть пострадавшие: РФ ночью атаковала 3 области - детали

06:10

Когда ждать прогресса в переговорах с РФ?мнение

05:56

Гороскоп на завтра 1 июня: Тельцам - счастливые новости, Козерогам - путешествие

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти две кошки

05:28

Как сказать по-украински "собутыльник": ответ удивит каждогоВидео

05:00

Семидневная буря атаковала Украину: страну "трусит" почти 8-балльный шторм

04:30

Водителям на заметку: автомеханик растолковал, как почистить салонный фильтр

04:05

"Это страшно": РФ штурмует на Сумщине с новой тактикой, в ВСУ раскрыли угрозы

Реклама
03:38

Как просеивать муку так, чтобы она не рассыпалась вне миски - лайфхак

03:00

Почему объекты в зеркале авто ближе, чем кажутся: водители будут удивлены

02:20

Жестов доброй воли пока не будет: как сделать РФ более сговорчивой на переговорахВидео

01:49

Связь могут выключать во время атак дронов: эксперт рассказал, когда это произойдет

00:40

Неожиданный ход под Часов Яром: что задумала Россия, бросив в бой "парадных" солдат

00:19

Трамп странно высказался о Зеленском

30 мая, пятница
23:58

"Надо остановить убийства": Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с РФ

23:05

Театр одного актера: СМИ раскрыли истинную цель постановки с вертолетом Путина

22:40

Поддержит ли Турция одну из сторон: прогноз новых переговоров в СтамбулеВидео

22:27

Секрет чистого воздуха в авто раскрыт: вам понадобится всего один простой предмет

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонНастя КаменськихАлла ПугачеваВиталий КозловскийПотапМаксим ГалкинСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять