На Донетчине расширили зону обязательной эвакуации: список населенных пунктов

Принудительная эвакуация предусмотрена для жителей 8 сел и городов, у которых есть дети.

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Людей из приближенных к линии фронта городов и сел эвакуируют из-за постоянных обстрелов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщил Филашкин:

Принудительная эвакуация предусмотрена для жителей 8 населенных пунктов

С эвакуацией населению будут помогать полиция и ГСЧС

Уже 45 детей вывезли из приближенных к линии фронта городов

13 мая в Донецкой ОГА приняли решение о принудительной эвакуации 79 детей из 8 населенных пунктов Дружковской громады. Об этом в Facebook сообщил глава ОГА Вадим Филашкин.

По его словам, эвакуация предусмотрена для 8 населенных пунктов Дружковской громады: Николайполье, Новопавловка, Павловка, Петровка, Приют, Софиевка Торецкого и Торского.

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14 мая в эфире телемарафона он пояснил, что решение об эвакуации приняли из-за того, что в населенных пунктах находится много людей, среди которых немало детей, а враг обстреливает села и города Донецкой области ежедневно.

"Было принято решение расширить эвакуацию не только из Дружковской громады, это Алексеево-Дружковка, но и Лиманской и многих других громад, которые приближены к линии фронта и которые обстреливает враг почти ежедневно", - добавил Филашкин.

По информации главы ОГА в одной только Алексеево-Дружковке сейчас находятся около 40 детей. Поэтому подразделения полиции "Белые Ангелы" и подрядчики ГСЧС "Феникс" будут помогать с эвакуацией населения.

За последние сутки из городов, приближенных к линии фронта, уже удалось вывезти 240 человек и 45 детей.

Принудительная эвакуация украинцев - последние новости

Недавно глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак издал распоряжение об объявлении обязательной эвакуации в принудительный способ семей с детьми или их законными представителями в некоторых населенных пунктах Днепропетровской области.

Ранее также в Донецкой области была проведена обязательная эвакуация в принудительный способ детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из 12 населенных пунктов Шаховской громады в безопасные регионы.

Напомним, несколько месяцев назад Главред сообщал, что в Купянском районе Харьковской области была расширена зона принудительной эвакуации семей с детьми.

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Кто такой Вадим Филашкин? Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

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