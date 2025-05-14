На Донетчине расширили зону обязательной эвакуации: список населенных пунктов

Что сообщил Филашкин:
- Принудительная эвакуация предусмотрена для жителей 8 населенных пунктов
- С эвакуацией населению будут помогать полиция и ГСЧС
- Уже 45 детей вывезли из приближенных к линии фронта городов
13 мая в Донецкой ОГА приняли решение о принудительной эвакуации 79 детей из 8 населенных пунктов Дружковской громады. Об этом в Facebook сообщил глава ОГА Вадим Филашкин.
По его словам, эвакуация предусмотрена для 8 населенных пунктов Дружковской громады: Николайполье, Новопавловка, Павловка, Петровка, Приют, Софиевка Торецкого и Торского.
14 мая в эфире телемарафона он пояснил, что решение об эвакуации приняли из-за того, что в населенных пунктах находится много людей, среди которых немало детей, а враг обстреливает села и города Донецкой области ежедневно.
"Было принято решение расширить эвакуацию не только из Дружковской громады, это Алексеево-Дружковка, но и Лиманской и многих других громад, которые приближены к линии фронта и которые обстреливает враг почти ежедневно", - добавил Филашкин.
По информации главы ОГА в одной только Алексеево-Дружковке сейчас находятся около 40 детей. Поэтому подразделения полиции "Белые Ангелы" и подрядчики ГСЧС "Феникс" будут помогать с эвакуацией населения.
За последние сутки из городов, приближенных к линии фронта, уже удалось вывезти 240 человек и 45 детей.
Принудительная эвакуация украинцев - последние новости
Недавно глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак издал распоряжение об объявлении обязательной эвакуации в принудительный способ семей с детьми или их законными представителями в некоторых населенных пунктах Днепропетровской области.
Ранее также в Донецкой области была проведена обязательная эвакуация в принудительный способ детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из 12 населенных пунктов Шаховской громады в безопасные регионы.
Напомним, несколько месяцев назад Главред сообщал, что в Купянском районе Харьковской области была расширена зона принудительной эвакуации семей с детьми.
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Кто такой Вадим Филашкин?
Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.
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