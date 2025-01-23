Обстрелы усилились: на Купянщине расширили зону принудительной эвакуации

Соответствующие службы определили маршруты эвакуации и места временного проживания людей.

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В Купянщине расширили зону принудительной эвакуации/ коллаж: Главред, фото: deepstatemap, kharkivoda.gov.ua

Вы узнаете:

Кто приянл решение об эвакуации

Сколько людей проживают в общинах

В Купянском районе Харьковской области была расширена зона принудительной эвакуации семей с детьми. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной военной администрации.

"На очередном заседании Совета обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из четырех населенных пунктов Великобурлукской и 12 сел Кондрашовской общин", - отметили в сообщении. видео дня

Решение было принято в связи с усиленными вражескими обстрелами, пояснил начальник ОВА Олег Синегубов.

"По нашей информации, в определенных селах Великобурлукской общины проживает 90 детей из 56 семей, в населенных пунктах Кондрашевской общины подлежат эвакуации 177 детей со 108 семьями. Всего из 16 населенных пунктов должны вывезти в безопасные места 267 детей с их семьями. сохранить жизнь и уехать с опасных территорий", – отметил руководитель обладминистрации.

Соответствующие службы определили маршруты эвакуации и места временного проживания людей.

Что происходит вблизи Купянска - последние новости

Главред неоднократно отмечал, что россияне хотят захватить Купянск. Целью врага является зайти с тыла и окружить группировку украинских Вооруженных сил.

ВСУ сдерживают врага, однако от фронта до центра Купянска расстояние сократилось. Оккупанты активно обстреливают Купянск минометами и FPV-дронами, уничтожая все живое вокруг.

Все выглядит так, что враг хочет разрушить переправу на Купянском направлении. К сожалению, ситуация в целом остается неизменной - она напряженная, обстрелы не прекращаются.

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Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.

Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики. Капитан Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица", отвечающий за это направление, также говорит, что Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

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