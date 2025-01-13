Враг в 2 км от города: глава Купянской МВА раскрыл критическую правду

Артиллерия, РСЗО и авиабомбы ежедневно разрушают многострадальный Купянск.

https://glavred.info/ukraine/vrag-v-2-km-ot-goroda-glava-kupyanskoy-mva-raskryl-kriticheskuyu-pravdu-10630355.html Ссылка скопирована

Россияне день за днем уничтожают Купянск / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, deepstatemap

Коротко:

Купянск страдает от постоянных обстрелов

Оккупанты используют авиабомбы и РСЗО

Купянск Харьковской области и его громада постоянно страдают от интенсивных обстрелов российских войск. Линия фронта проходит всего в двух километрах от города, рассказал начальник Купянской военной горадминистрации Андрей Беседин в эфире "Суспільного".

"С каждым днем все больше и больше увеличивается интенсивность применения различного типа БпЛА, в том числе FPV-дронов, БпЛА "Молния". Враг постоянно бьет по центральным путям, логистическим путям, по автомобилям, по остановкам общественного транспорта, по магазинам", - отметил Беседин. видео дня

По его словам, враг целенаправленно обстреливает как центральную часть города, так и населенные пункты громады. На этих территориях нет никаких военных объектов - их не было даже до начала полномасштабного вторжения РФ.

"Ситуация с безопасностью крайне сложная, на некоторых участках она критическая, но опять же наши Вооруженные силы, Силы обороны делают все возможное для того, чтобы сдержать врага", - заявил глава МВА.

Купянск / Инфографика: Главред

Оккупанты используют весь арсенал средств поражения, в том числе артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и управляемые авиабомбы. Несмотря на обстрелы, на территории громады остаются около 3200 жителей: 800 - на левом берегу и 2400 - на правом.

Что происходит вблизи Купянска - последние новости

Главред неоднократно отмечал, что россияне хотят захватить Купянск. Целью врага является зайти с тыла и окружить группировку украинских Вооруженных сил.

ВСУ сдерживают врага, однако от фронта до центра Купянска расстояние сократилось. Оккупанты активно обстреливают Купянск минометами и FPV-дронами, уничтожая все живое вокруг.

Все выглядит так, что враг хочет разрушить переправу на Купянском направлении. К сожалению, ситуация в целом остается неизменной - она напряженная, обстрелы не прекращаются.

Больше новостей о фронте:

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.

Как пишет Forbes, к югу от города расположен поселок Купянск-Узловой, который является крупным железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее - на российские Белгород и Валуйки. На юго-восток - на оккупированные Сватово - Рубежное - Попасную. Юго-западнее - на деоккупированный Святогорск. На северо-запад - на Харьков. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики. Капитан Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица", который отвечает за это направление, также говорит, что

Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред