60 тысяч солдат РФ 'нависли' над Сумами: Кремль готовит новый удар - эксперт

ВСУ на Курщине делают невозможным вражеские планы врага.

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Враг хочет совершить прорыв на Курщине, чтобы пойти на Сумщину / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: google.maps

Ключевые мысли Поповича:

ВСУ отражают удары на Курщине

После Курщины оккупанты нацелились на Сумскую область

Враг поставил себе цель вытеснить Вооруженные силы Украины с собственной территории - Курской области. После выполнения этой задачи российские оккупанты планируют начать наступление на Сумскую область, заявил военный аналитик Денис Попович в эфире "Киев24".

"Перед наступлением на Сумскую область россиянам нужно вытеснить ВСУ из Курской области. Когда это произойдет - я сейчас не прогнозирую. На мой взгляд, по крайней мере в феврале и дальше, вполне возможно, бои в Курской области будут продолжаться", - сказал он. видео дня

Попович пояснил, что по состоянию на сейчас в Курской области сосредоточено около 60 тысяч солдат-агрессоров.

Как отмечает военный аналитик, такая группировка войск достаточно опасна.

"Предположим, что они (оккупанты - ред.) зайдут в Сумскую область и захватят несколько населенных пунктов, как это было в Харьковской области в мае. Это была тревожная история. Предположим, что они возьмут под огневой контроль Сумы, например, под прямой артиллерийский обстрел. Разве это не опасно? Это опасно. Сейчас ВСУ на Курщине делают невозможным подобные действия врага", - добавил аналитик.

Враг хочет вытеснить ВСУ в Курской области - что известно

Как писал Главред, к сожалению, на Курщине ситуация резко ухудшилась, когда начали прибывать северокорейцы. Армия КНДР массово давит на позиции ВСУ, находит слабые места и прорывается через них.

Так, недавно войска КНДР предприняли попытку атаки украинских позиций на Курщине. Однако, несмотря на все вражеские намерения, ВСУ отбили длительный штурм.

По данным разведки Эстонии, каждый квадратный километр оккупированной территории в Курской области обходится агрессору в среднем в 100 жизней.

The Washington Post выдвигает мнение, что выход ВСУ из Курской области откроет путь 60 тысячам российских военных. Сейчас Россия и Украина ведут напряженную борьбу за контроль над частью Курской области России. Именно эта территория, вероятно, станет ключевым пунктом переговоров в мирных переговорах.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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