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Большая ликвидация военных из КНДР: ВСУ отбили длительный штурм на Курщине

Анна Косик
13 января 2025, 11:36
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Вражеские войска пытались пробить украинскую оборону с утра до самой ночи, однако в результате понесли потери.
ССО, ликвидация военных КНДР
Один из военных КНДР хотел ликвидировать бойцов ССО, однако погиб сам / Колаж: Главред, фото: facebook.com/usofcom/, скриншот из видео

Что сообщили в ССО:

  • Войска КНДР предприняли попытку штурма украинских позиций
  • Один из военных КНДР приготовил засаду для украинских военных
  • Бойцы ССО ликвидировали 17 северокорейских солдат

Военнослужащие из КНДР на территории Курской области страны-агрессора России совершили неудачную попытку штурма украинских военных. Об этом сообщили в Силах Специальных Операций ВСУ.

Северокорейские войска пытались атаковать воинов ССО с самого утра до ночи. Однако их попытка потерпела неудачу. Украинским бойцам удалось ликвидировать большинство северокорейцев.

видео дня

При этом под утро следующего дня, во время зачистки, воины ССО обнаружили одного уцелевшего военного из КНДР. Он устроил ловушку рейнджерам 6-го полка ССО.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

"Северокорейский боец пытался ввести в заблуждение воинов ССО и подорваться вместе с ними на гранате. Когда рейнджеры ССО приблизились к нему, он подорвал себя. Воины ССО вовремя заметили опасность и быстро отошли из зоны поражения", - говорится в сообщении.

В результате неудачного штурма погибли 18 военнослужащих из КНДР, а среди бойцов ССО никто не пострадал.

Участие военных из КНДР в боях на Курщине

Напомним, в разведке Южной Кореи недавно сообщили, что потери среди северокорейских военных, участвующих в боевых действиях в Курской области, продолжают расти. А общие потери КНДР составляют около 3 тысяч человек.

Это происходит из-за того, что, как стало известно, российское командование продолжает массово использовать северокорейских военных как "пушечное мясо" в пехотных штурмах в Курской области РФ.

Ранее также Главред писал, что аналитики Института изучения войны заявили о том, что развертывание крупных штурмовых групп военных КНДР для ведения боевых действий на стороне РФ, несмотря на частые удары украинских беспилотников, способствует вероятному высокому уровню потерь со стороны КНДР.

Больше новостей:

Что такое Силы специальных операций ВСУ

ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

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