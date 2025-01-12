'Тела выложены в ряд': на Курщине бойцы КНДР понесли большие потери

Кратко:
- РФ использует северокорейских военных как "пушечное мясо"
- Москва отрицает участие солдат КНДР в войне против Украины
- Войска Северной Кореи понесли большие потери на Курском направлении
Российское командование продолжает массово использовать северокорейских военных как "пушечное мясо" в пехотных штурмах в Курской области РФ. Об этом сообщили в Международном разведывательном сообществе InformNapalm, опубликовав видео на котором, как утверждается, показаны тела убитых солдат из Северной Кореи.
В сообщении говорится, что кадры ликвидированных солдат КНДР были получены от украинских военных, которые выполняют боевые задачи на Курщине.
"На самом видео зафиксированы последствия недавнего боя в районе Кругленького, в котором бойцы КНДР потерпели очередное поражение и значительные потери. На кадрах с дрона можно рассмотреть до 20 тел северокорейских солдат, выложенных в ряд, вероятно, для дальнейшей эвакуации.", - написали в InformNapalm.
Аналитики добавили, что несмотря на множество доказательств, даже после захвата первых пленных, Москва все еще пытается отрицать участие кадровых военных КНДР в войне против Украины.
Потери КНДР в войне против Украины - новости по теме
Как писал Главред со ссылкой на Владимира Зеленского, Украина нанесла значительные потери северокорейским военным, которые участвовали в боях на стороне РФ. В частности, за два дня в начале января в Курской области было уничтожено до батальона солдат КНДР и российских десантников.
Недавно глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг сообщил, что подразделения из КНДР, которые действуют на Курском направлении, несут значительные потери. Они часто идут в бой без подготовки и артиллерийской поддержки, что только увеличивает их потери. По словам Кивисельга, каждый квадратный километр оккупированной территории обходится агрессору в среднем в 100 жизней.
Аналитики Института изучения войны заявили о том, что украинские ударные БпЛА наносят большие потери войскам КНДР, которые воюют против Украины вместе с российскими захватчиками, несмотря на это северокорейцы разворачивают большие штурмовые группы.
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Армия КНДР - что о ней известно
Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.
В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.
Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.
Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.
Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.
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