Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Тела выложены в ряд": на Курщине бойцы КНДР понесли большие потери

Марина Фурман
12 января 2025, 17:54
3239
Россия использует военных КНДР как "пушечное мясо".
'Тела выложены в ряд': на Курщине бойцы КНДР понесли большие потери
Армия Северной Кореи понесла большие потери / Коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ, militaryarms.ru

Кратко:

  • РФ использует северокорейских военных как "пушечное мясо"
  • Москва отрицает участие солдат КНДР в войне против Украины
  • Войска Северной Кореи понесли большие потери на Курском направлении

Российское командование продолжает массово использовать северокорейских военных как "пушечное мясо" в пехотных штурмах в Курской области РФ. Об этом сообщили в Международном разведывательном сообществе InformNapalm, опубликовав видео на котором, как утверждается, показаны тела убитых солдат из Северной Кореи.

В сообщении говорится, что кадры ликвидированных солдат КНДР были получены от украинских военных, которые выполняют боевые задачи на Курщине.

видео дня

"На самом видео зафиксированы последствия недавнего боя в районе Кругленького, в котором бойцы КНДР потерпели очередное поражение и значительные потери. На кадрах с дрона можно рассмотреть до 20 тел северокорейских солдат, выложенных в ряд, вероятно, для дальнейшей эвакуации.", - написали в InformNapalm.

Аналитики добавили, что несмотря на множество доказательств, даже после захвата первых пленных, Москва все еще пытается отрицать участие кадровых военных КНДР в войне против Украины.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Потери КНДР в войне против Украины - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на Владимира Зеленского, Украина нанесла значительные потери северокорейским военным, которые участвовали в боях на стороне РФ. В частности, за два дня в начале января в Курской области было уничтожено до батальона солдат КНДР и российских десантников.

Недавно глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг сообщил, что подразделения из КНДР, которые действуют на Курском направлении, несут значительные потери. Они часто идут в бой без подготовки и артиллерийской поддержки, что только увеличивает их потери. По словам Кивисельга, каждый квадратный километр оккупированной территории обходится агрессору в среднем в 100 жизней.

Аналитики Института изучения войны заявили о том, что украинские ударные БпЛА наносят большие потери войскам КНДР, которые воюют против Украины вместе с российскими захватчиками, несмотря на это северокорейцы разворачивают большие штурмовые группы.

Читайте также:

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области войска КНДР в Украине Военные КНДР в Курской области
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Идет подготовка": у Трампа рассказали о переговорах с Путиным и конце войны

"Идет подготовка": у Трампа рассказали о переговорах с Путиным и конце войны

17:20Мир
Завершение войны и ввод миротворцев: в Раде раскрыли вероятный сценарий

Завершение войны и ввод миротворцев: в Раде раскрыли вероятный сценарий

17:17Украина
Увеличении военной помощи Украине: в Германии сделали громкое заявление

Увеличении военной помощи Украине: в Германии сделали громкое заявление

16:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Мороз -15 и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

Мороз -15 и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

Притянете к себе беду: что нельзя делать с деньгами 12 января

Притянете к себе беду: что нельзя делать с деньгами 12 января

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Овны будут в ударе, Львам - успех

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Овны будут в ударе, Львам - успех

Гороскоп на завтра 13 января: Львам - удивительный сюрприз, Козерогам - прибыль

Гороскоп на завтра 13 января: Львам - удивительный сюрприз, Козерогам - прибыль

Чем отличаются 2 младенца: надо найти 3 отличия за 12 секунд

Чем отличаются 2 младенца: надо найти 3 отличия за 12 секунд

Последние новости

18:23

"Я русский" на улицах Киева: полиция провела обыски у скандальных мажоров

18:00

Внук Пугачевой эвакуировался из-за пожара в Лос-Анджелесе

17:54

"Тела выложены в ряд": на Курщине бойцы КНДР понесли большие потери

17:20

"Идет подготовка": у Трампа рассказали о переговорах с Путиным и конце войны

17:17

Завершение войны и ввод миротворцев: в Раде раскрыли вероятный сценарий

В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погодыВ Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погоды
17:10

1 пачка гренок и закуска на столе: рецепт нашумевшего блюда за 3 минутыВидео

16:41

Войной в Украине не ограничатся: в ВСУ раскрыли планы северокорейских солдат

16:38

Единицы делают это правильно: как стирать джинсы, чтобы они не сели

16:14

Увеличении военной помощи Украине: в Германии сделали громкое заявление

Реклама
16:05

Куда летит сигаретный дым - риски и способы устранения запаха

16:00

"Полетит в космос": какой будет новый курс доллара в 2025 году

15:43

Как успокоить напуганную собаку: советы от кинолога

15:41

Россияне могут бить КАБами по Днепропетровщине: какие громады в опасности

15:35

Где спрятана звезда: на поиски дается всего 7 секунд

15:25

Как компактно сложить полотенца в ванной: гениальный лайфхак из TikTok

15:20

ВСУ наносят впечатляющие потери штурмовикам КНДР: в ISW раскрыли угрозы

15:17

Назначение знают единицы: почему в СССР массово изготавливали заборы с ромбикамиВидео

15:01

Как быстро и без особых усилий очистить стиральную машину: эффективные средства

14:52

Лесик вернулся домой после остановки сердца: как музыкант выглядит сейчас

14:39

"Является неизбежным сценарием": в ЦПД рассказали о распаде РФ и назвали сроки

Реклама
14:34

Опыт мирных переговоров между Россией и Украиной во время нынешней войнымнение

14:24

Как приготовить вкусную пшенную кашу без горечи: полезные советы

14:22

Высокоточный удар: в Генштабе раскрыли детали поражения командного пункта армии РФ

13:45

Где нужно хранить куриные яйца дома: эксперт раскрыл важную деталь

13:35

Есть повреждения: у кораблей РФ возникли серьезные проблемы у берегов Сирии

13:26

Мазут из Крыма может добраться до побережья Одесчины: в чем опасность - Плетенчук

13:06

Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 января

12:58

"Россияне пытаются обойти Покровск": в ВСУ оценили угрозу окружения города

12:58

Украина обсуждает с США возможность производства систем ПВО и ракет - Зеленский

12:39

35 лет разницы и любовь с третьего взгляда: Ступка раскрыл детали нового романа

12:30

Россия нанесла мощный авиаудар по интернату в Судже: что известно

12:08

"Давление врага усилится": стали известны последствия выхода ВСУ из Курахово

11:57

Не пограничные страны: в Польше прокомментировали отправку войск НАТО в Украину

11:49

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 января: Козерогам - проблемы, Рыбам - прогресс

11:11

Россияне проникли в боевые порядки ВСУ: военные раскрыли угрозы под Лиманом

10:56

Александр Усик стал лучшим боксером года: украинец обратился к Фьюри

10:30

Мороз -15 и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

10:17

Шольц против помощи Украине: немецкий политолог раскрыл истинную причину

10:16

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 января

10:10

Нужна всего 1 банка сардин: такой салат сметают со стола всегда первым - рецептВидео

Реклама
10:09

Встреча Путина и Трампа: Швейцария заявила о готовности принять саммит - СМИ

09:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 января (обновляется)

09:32

Цель не Покровск: враг обходит город и приближается к Днепропетровщине - СМИ

09:28

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Овны будут в ударе, Львам - успех

09:27

Гороскоп на завтра 13 января: Львам - удивительный сюрприз, Козерогам - прибыль

08:57

ВСУ прорвались на Курщине: аналитики раскрыли, что происходит на фронте

08:44

Северокорейский пленный раскрыл правду о потерях военных из КНДР

08:32

Карта Deep State онлайн за 12 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:58

Стали известны требования Путина на возможных переговорах по Украине - ISW

07:25

Чем отличаются 2 младенца: надо найти 3 отличия за 12 секунд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять