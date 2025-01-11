Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Взятие в плен военных из КНДР: в МИД Украины заявили об угрозах для Европы

Юлия Закрепа
11 января 2025, 17:13
458
Сибига призвал партнеров к "максимальному давлению" на режимы в Москве и Пхеньяне.
Взятие в плен военных из КНДР: в МИД Украины заявили об угрозах для Европы
В Украине появились пленные бойцы КНДР / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

Главное из материала:

  • В войне участвуют регулярные войска КНДР
  • Какие угрозы появляются для Европы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что участие в захватнической войне против Украины принимают регулярные войска КНДР, а не наемники, что является угрозой для Индо-Тихоокеанского региона.

"Первые северокорейские военнопленные находятся в Киеве. Регулярные войска КНДР, а не наемники, ведут агрессивную войну против европейской страны. Это непосредственно влияет на безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона", - написал глава МИД.

видео дня

Сибига призвал мир к "максимальному давлению" на режимы в Москве и Пхеньяне.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред / Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 400 оккупантов полегло в одном бою в Курской области. По сети распространяется видео, на котором видно, как российские и северокорейские войска входят в село Махновка и попадают под огонь украинской пехоты, танков и беспилотников.

Владимир Зеленский показал первых пленных корейцев. По его словам, северокорейские военные были ранены, но они выжили, их доставили в Киев, и сейчас они общаются со следователями СБУ. Известно, что на момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца.

Также Зеленский назвал потери КНДР на фронте. Глава государства подчеркнул, что диктатор РФ Владимир Путин не просто сохраняет свои инвестиции в агрессию, он даже удваивает их. Известно о потерях военных из КНДР, которые составили 4 тыс. человек ранеными и убитыми.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ новости КНДР новости Украины войска КНДР в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Татарстане горит один из крупнейших и самых современных НПЗ России - детали

В Татарстане горит один из крупнейших и самых современных НПЗ России - детали

18:30Мир
"Придется отходить": в Курахово ВСУ попали в серьезное полуокружение

"Придется отходить": в Курахово ВСУ попали в серьезное полуокружение

17:50Украина
Российской империи больше не существует: Джонсон резко обругал Путина

Российской империи больше не существует: Джонсон резко обругал Путина

17:37Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Умерла популярная российская актриса

Умерла популярная российская актриса

Гороскоп на завтра 12 января: Близнецам - большие деньги, Водолеям - успех и счастье

Гороскоп на завтра 12 января: Близнецам - большие деньги, Водолеям - успех и счастье

Уже 140 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рванули вверх

Уже 140 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рванули вверх

Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025: Ракам - перемены, Львам - прогресс

Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025: Ракам - перемены, Львам - прогресс

Весь год будет счастливым: что нужно сделать 11 января - приметы

Весь год будет счастливым: что нужно сделать 11 января - приметы

Последние новости

18:30

В Татарстане горит один из крупнейших и самых современных НПЗ России - детали

18:19

Дания направила команде Трампа предложения по Гренландии – СМИ

18:13

Меган Маркл и принц Гарри записались в волонтеры: помогают жертвам пожара в ЛА

17:52

Что не так на рисунке: нужно найти три ошибки за 9 секунд

17:50

"Придется отходить": в Курахово ВСУ попали в серьезное полуокружение

В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погодыВ Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погоды
17:37

Российской империи больше не существует: Джонсон резко обругал ПутинаВидео

17:22

IQ-тест для интеллектуалов: найдите спрятанный зонтик за 5 секунд

17:19

Такую закуску еще не пробовали: восхитительный рецепт из лаваша за 10 минут

17:13

Взятие в плен военных из КНДР: в МИД Украины заявили об угрозах для Европы

Реклама
16:44

Рисковать или нет: когда разбитое яйцо можно есть, а когда стоит выбросить

16:44

Существенный "скачок" цен на продукты в Украине: что подорожало больше всего

16:15

Без физики и химии: в Украине сократят предметы для старшеклассников

16:11

Надо ли добавлять кондиционер для стирки: неочевидный ответ экспертов

16:10

Состоится ли встреча Трампа и Путина: аналитик раскрыл неожиданный сценарий

16:07

Многие люди делают неправильно: эксперт объяснил, как нужно хранить яйца

15:58

"Дальше будем отступать": ситуация в районе Курахово обостряется - детали

15:49

Теплый прием: РФ отступила на Харьковщине - космические потери техники и пехоты

15:24

Лунные узлы меняют знак: какие судьбоносные события произойдут в ближайшие полтора годаВидео

15:19

Украина планирует нарастить производство ракет, артиллерии и техники - Зеленский

15:10

"Мир должен знать, что происходит". Зеленский сообщил о первых пленных корейцах

Реклама
15:09

Выход ВСУ из Курской области откроет путь 60 тысячам российских военных - WP

15:03

Ударит мороз -10 градусов: Украину накрывает сильное похолодание

14:29

"Я не ищу жалости или сочувствия": Тодоренко на фото показала неизлечимый недуг

14:01

Когда будет парад планет в 2025 году: точная дата события

13:45

Требования Путина на переговорах с Трампом: что хочет Кремль в обмен на мир - FT

13:20

Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025: Ракам - перемены, Львам - прогресс

12:57

"Мера защиты": Норвегия хочет построить еще больше бомбоубежищ

12:51

Имя и фото: Венсану Касселю родили еще одного ребенка

12:38

ВСУ все еще борются за ключевой город: военные опровергли заявления об оккупации

11:53

"Рекорд" за последние 8 лет: в Украине растет цена на популярный фрукт

11:47

Гороскоп на январь 2025: один знак зодиака ждет очень денежный месяцВидео

11:42

Тучи над фронтом сгущаются: позиции ВСУ разрушены на трех направлениях

11:18

Байден оценил шансы Украины на победу в войне с РФ

10:32

100 жизней за каждый квадратный километр: армия РФ и КНДР утопает в потерях

10:10

Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: рецепт очень быстрого блюда

10:08

Обломки повредили дома в 7 областях: РФ запустила по Украине 74 дрона

09:48

Киркоров не может стоять и ходить: путиниста отправили домой из реанимациии

09:46

Гороскоп на январь 2025: что Овнам принесет первый месяц нового годаВидео

09:16

Пылают порты, разрушены дома россиян: РФ атаковал рой дронов - где попали

09:02

Армия РФ оккупировала Курахово - DeepState

Реклама
08:00

Что остановит Россию и Путина, если не членство Украины в НАТОмнение

07:52

Переговоры Украины и РФ не приведут к миру: в ISW назвали главную преграду

07:15

Чем отличаются 2 рисунка с лампой Аладдина: надо найти ответ за 26 секунд

06:10

Интересный факт о Канаде, США и заявлениях Трампамнение

05:57

Гороскоп на завтра 12 января: Близнецам - большие деньги, Водолеям - успех и счастье

05:00

Какой сегодня праздник 11 января 2025 года: почему в этот день нельзя стричься

04:00

Какой бензин может медленно "убивать" автомобиль: предупреждение для водителей

03:35

"Сигарета" или "цигарка" - как правильно: лишь единицы смогут ответитьВидео

03:34

Способен ли Трамп закончить войну в Украине: экс-посол объяснил важный нюансВидео

02:37

Угроза нового штурма Киева: названо вероятное направление атаки РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять