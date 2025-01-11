Взятие в плен военных из КНДР: в МИД Украины заявили об угрозах для Европы

Сибига призвал партнеров к "максимальному давлению" на режимы в Москве и Пхеньяне.

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В Украине появились пленные бойцы КНДР / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

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В войне участвуют регулярные войска КНДР

Какие угрозы появляются для Европы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что участие в захватнической войне против Украины принимают регулярные войска КНДР, а не наемники, что является угрозой для Индо-Тихоокеанского региона.

"Первые северокорейские военнопленные находятся в Киеве. Регулярные войска КНДР, а не наемники, ведут агрессивную войну против европейской страны. Это непосредственно влияет на безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона", - написал глава МИД. видео дня

Сибига призвал мир к "максимальному давлению" на режимы в Москве и Пхеньяне.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред / Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 400 оккупантов полегло в одном бою в Курской области. По сети распространяется видео, на котором видно, как российские и северокорейские войска входят в село Махновка и попадают под огонь украинской пехоты, танков и беспилотников.

Владимир Зеленский показал первых пленных корейцев. По его словам, северокорейские военные были ранены, но они выжили, их доставили в Киев, и сейчас они общаются со следователями СБУ. Известно, что на момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца.

Также Зеленский назвал потери КНДР на фронте. Глава государства подчеркнул, что диктатор РФ Владимир Путин не просто сохраняет свои инвестиции в агрессию, он даже удваивает их. Известно о потерях военных из КНДР, которые составили 4 тыс. человек ранеными и убитыми.

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