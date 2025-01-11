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"Мир должен знать, что происходит". Зеленский сообщил о первых пленных корейцах

Виталий Кирсанов
11 января 2025, 15:10
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На момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува.
войска КНДР, Зеленский
Зеленский сообщил о взятии в плен военных из КНДР / коллаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Вы узнаете:

  • Сколько граждан КНДР взято в плен
  • Под какими документами воевали корейцы
  • Что сказали корейцы во время допроса

Украинские военные взяли в плен в Курской области двух военных из Северной Кореи. Об этом сообщил 11 января в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, северокорейские военные были ранены, но они выжили, их доставили в Киев, и сейчас они общаются со следователями СБУ.

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"Эта задача была непростая: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства – Северной Кореи – в войне против Украины. Благодарен нашим воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, захватившим в плен этих двух человек", – написал Зеленский.

Он отметил, что этим двум военным из Северной Кореи, как и всем остальным пленникам, оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Поручил Службе безопасности Украины обеспечить журналистам доступ к этим пленным. Мир должен знать, что происходит", – добавил Зеленский.

Как уточняет пресс-служба СБУ, на момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува РФ.

Во время допроса военный КНДР, у которого был найден билет, заявил сотрудникам СБУ, что этот документ ему выдали в России осенью 2024 года. Тогда, по его словам, часть боевых подразделений Северной Кореи в течение одной недели проходила слаживание с группировками россиян.

Пленные корейцы
Пленные корейцы / Фото: скриншот СБУ

Смотрите видеоролик с пленными гражданами КНДР

Сам он заявил, что родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил военную службу в Северной Корее с 2021 года. Примечательно, что пленный, так же как и российские военные в начале полномасштабного вторжения, подчеркивает, что ехал якобы на учения, а не на войну против Украины.

Другой военнопленный подтвердил показания своего "напарника". Часть ответов на вопросы он давал письменно, поскольку у него травмирована челюсть. По предварительным данным, он 1999 года рождения, а в армии КНДР служит с 2016 года в должности снайпера-разведчика. Он вообще был без документов.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика / Инфографика: Главред

Потери РФ и КНДР в Курской области - что известно

Как писал Главред ранее, ВСУ "положили" роту солдат на Курщине. Оккупанты пошли в массированный штурм накатами в 6 волн, однако потеряли танки, БМП-2, БМД, БТР, багги и даже "Ланцет".

Итак, армии КНДР и РФ бьют рекорды на Курщине по потерям. Вполне вероятно, что врагу скоро понадобится переброска сил с других участков фронта.

Вооруженные силы Украины осуществили тактическую операцию на территории Курской области РФ, которая переросла в стратегический успех, показав слабость российского режима. Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг. Украинские войска нанесли высокоточные удары по командным пунктам российских 76-й десантно-штурмовой дивизии и 810-й бригады морской пехоты.

В результате атак погибли и получили ранения несколько высокопоставленных офицеров РФ, что серьезно ослабило управление подразделениями.

Подразделения из КНДР также несут значительные потери. Они часто идут в бой без подготовки и артиллерийской поддержки, что только увеличивает их потери.

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Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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