100 жизней за каждый квадратный километр: армия РФ и КНДР утопает в потерях

Ни одного военного успеха России так и не удалось добиться, рассказал полковник.

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ВСУ наносят урон оккупантам на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот карты deepstatemap.live

Что происходит на Курщине:

Украина подрывает управление армией врага

Кремль не способен вернуть контроль в Курской области

Потери армии КНДР в Курской области стали значительными

Вооруженные силы Украины осуществили тактическую операцию на территории Курской области РФ, которая переросла в стратегический успех, показав слабость российского режима. Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR.

Украинские войска нанесли высокоточные удары по командным пунктам российских 76-й десантно-штурмовой дивизии и 810-й бригады морской пехоты.

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В результате атак погибли и получили ранения несколько высокопоставленных офицеров РФ, что серьезно ослабило управление подразделениями.

По словам Кивисельга, подразделения из КНДР, которые действуют на курском направлении, несут значительные потери. Они часто идут в бой без подготовки и артиллерийской поддержки, что только увеличивает их потери.

"Ситуацию в Курской области также отражают заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что из 12-тысячного северокорейского контингента, переброшенного в Курскую область, треть, или до 3800 человек, уже убиты или ранены. При этом ни одного военного успеха России так и не удалось добиться", - заявил Кивисельг.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Полковник подчеркнул, что боевые действия на территории Курской области являются символом неспособности России контролировать ситуацию. На этом фоне также обостряется проблема вывода российских войск из Сирии, что фактически является признанием капитуляции на этом направлении.

"Это еще больше усиливает давление на руководство российских вооруженных сил. Также усиливается давление на самого Путина со стороны российского общества", - подчеркнул Кивисельг.

Несмотря на потери и продвижение российских войск, оборона Украины держится. По словам Кивисельга, каждый квадратный километр оккупированной территории обходится агрессору в среднем в 100 жизней.

Потери РФ в Курской области - что известно

Как писал Главред ранее, недавно ВСУ "положили" роту солдат на Курщине. Оккупанты пошли в массированный штурм накатами в 6 волн, однако потеряли танки, БМП-2, БМД, БТР, багги и даже "Ланцет".

Итак, армии КНДР и РФ бьют рекорды на Курщине по потерям. Вполне вероятно, что врагу скоро понадобится переброска сил с других участков фронта.

Не зря Курщину называют открытой раной для Путина. ВСУ наносят России серьезные потери на ее же, собственной территории, что очень не по душе диктатору Кремля.

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