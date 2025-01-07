Украина послала сигнал Трампу: СМИ раскрыли детали атаки в Курской области

К инаугурации Трампа могут произойти новые "сюрпризы", считает военный историк Маркус Райснер.

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В Курской области ВСУ показывают Трампу, что необходимо поддерживать Украину - DW / Коллаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, Генштаб ВСУ

Главное из материала DW:

Украина стремится показать Трампу, что Киев нужно поддержать

Районы на Курщине могут стать разменной монетой на переговорах

ВСУ способны нанести новый удар на территории России

Новые наступательные действия Сил обороны Украины в Курской области могут быть сигналом новоизбранному президенту США Дональду Трампу о том, что Киев необходимо поддержать. Вторая возможная цель – использование этих территорий для размена в рамках переговоров с агрессором Россией. К 20 января могут быть новые сюрпризы.

Каковы возможные цели ВСУ на Курщине

В материале DW австрийский военный историк, полковник Маркус Райснер поделился точкой зрения, согласно которой Украина послала Трампу сигнал: Киев необходимо поддержать.

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Также указывается, что о классическом наступлении ВСУ в Курской области говорить пока рано, поскольку крупные соединения военных сил для достижения успехов на оперативном уровне еще не используются.

"Что мы видим сейчас, так это передовую контратаку с участием до трех бригад или их частей", - пишут авторы статьи.

Возможно, украинская армия пытается "вырваться из пузыря" атак оккупантов с трех сторон, которые вражеские силы ведут последние месяцы. Вследствие такой активности россиян Сил обороны, вероятно, утратили контроль над половиной ранее занятой территории Курской области.

"Цель может заключаться в том, чтобы поставить российские войска в оборонительное положение, чтобы помешать им наращивать наступательные действия", - предположил редактор The Economist Шашанк Джоши.

Размен территории на будущих переговорах

Еще одной целью Украины может стать расширение контролируемой территорий, чтобы потом использовать ее в качестве аргумента на переговорах с РФ после инаугурации Трампа.

"Сюрпризы" от Украины к инаугурации Трампа

Причем есть предположение, что данная атака – обманный маневр, а основной удар Силы обороны нанесут в другом месте.

"Я считаю, что к 20 января нас еще ждут сюрпризы. Если вы посмотрите на северо-восток Украины, то фронт не полностью обеспечен российской стороной. Есть некоторые районы, которые могут быть использованы для дальнейшего продвижения, чтобы добиться максимального успеха перед возможными переговорами", - подчеркнул Маркус Райснер.

Атаки ВСУ в Курской области – что об этом известно:

Как сообщал Главред, 5 января ВСУ пошли в масштабные атаки в Курской области. Украинские военные нанесли удар сразу на нескольких направлениях. У оккупантов РФ заявили о наступательных действиях в направлении населенного пункта Большое Солдатское.

Атаки ВСУ в Курской области, вероятно, обусловлены попыткой улучшить свои позиции на переговорах с Москвой, считают журналисты CNN. В рамках операции украинцы эффективно применили средства радиоэлектронной борьбы и блокировали работу вражеских БПЛА.

Силы обороны продвинулись вперед в трех районах Курской области, считают аналитики американского Института изучения войны. Украинцы достигли успехов на северо-востоке от Суджи.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. В рамках операции был установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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