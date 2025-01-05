Украинская контратака в Курской области: в CNN узнали вероятную цель ВСУ

Для прорыва ВСУ накрыли район мощными системами радиоэлектронной борьбы.

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ВСУ начали новую операцию в Курской области / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap.live

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Украина начала контратаку в Курской области

ВСУ начали движение, чтобы остановить наступление РФ

Украина могла начать новое наступление в Курской области с целью улучшения своей позиции на предполагаемых переговорах о прекращении огня.

"Украина начала контратаку на юге России в районе Курска, предупредив, что Россия "получает по заслугам", - пишет CNN.

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Отмечается, что по официальной информации РФ, якобы украинские военнослужащие начали движение, чтобы остановить российское наступление в Курской области.

"Для прорыва ВСУ накрыли район мощными системами радиоэлектронной борьбы, затрудняя работу наших БПЛА [беспилотников]. Идут бои с применением стрелкового оружия, по противнику активно работает наша артиллерия и танки", - цитируются сообщения российских военных пропагандистов.

Также уточняется, что в новом наступлении Украина использует тралы для разминирования, танки и другую бронетехнику, которым способствует морозная погода. Им противодействуют, в частности, российские бомбардировщики.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны наступают на Курщине. Главком ВСУ Александр Сырский неспроста накануне побывал в Курской области, считает Александр Коваленко.

Как сообщал Главред, ранее в российских Telegram-каналах пошла волна заявлений о якобы начале нового наступления ВСУ в Курской области. Они писали, что украинские войска наступают в направлении населенного пункта Большое Солдатское.

Напомним, войска РФ в Курской области были атакованы сразу на нескольких направлениях, позже сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что оккупанты не ожидали такого резкого всплеска атак. Также о "хороших новостях" с Курщины сообщил и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. В рамках операции был установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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