Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

ВСУ прорываются в Курской области: аналитики проанализировали наступление Украины

Марина Фурман
7 января 2025, 08:21
149
Украинские силы продвинулись вперед в трех районах Курской области.
ВГУ, карта
ISW проанализировал новое наступление ВСУ на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, deepstatemap

Основное:

  • ВСУ продвигаются на Курском направлении
  • Россияне, в свою очередь, тоже заявляют о продвижении на северо-запад от Суджи
  • Армия РФ прогнозирует новые атаки украинских бойцов

Силы обороны Украины достигли новых тактических успехов на территории Курской области РФ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 января, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись вперед в южном Бердине, центральной части Русского Поперечного и центральной части Новосотницкого (все к северо-востоку от Суджи).

видео дня

В то же время геолокационные кадры 5 января показывают, что войска России продвинулись на запад от Малой Локни (к северо-западу от Суджи).

Однако ISW не нашел подтверждения этим заявлениям.

В отчете аналитиков говорится, Министерство обороны России и российские блогеры заявили 6 января, что российские силы отбили украинскую механизированную атаку силами примерно взвода под Бердином, и что российские силы, включая элементы группы "Талиб" Росгвардии, отбили украинские атаки под Новосотницким.

"Российские блогеры утверждали, что зачистку районов вблизи Бердина и Новосотницкого осуществляли подразделения 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ), 2-й бригады спецназа (Главное управление ГРУ ГШ ВС РФ), 11-й воздушно-десантной бригады (ВДВ), а также подразделения спецназа "Ахмат"", - проанализировали в ISW.

Кроме того, российский блогер охарактеризовал крайние украинские атаки в Курской области как усиление разведки в ходе силовых операций, что может служить отвлекающим маневром перед будущими атаками.

"Активизация украинских наступательных операций в Курской области может быть начальным этапом скоординированной украинской операции в Курской области или где-либо еще на территории военных действий, хотя ISW не готов сделать какой-либо конкретный прогноз", - написали аналитики.

Операция в Курской области - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, ВСУ активизировали наступательные операции в Курской области. Украинские защитники достигли тактических успехов в трех районах.

Вчера в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что операция в Курской области длится ровно 5 месяцев. За этот промежуток времени общие потери врага составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч - убитыми.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция украинских сил в Курске, на территории России, является критической для любых потенциальных переговоров. По его словам, России не выгодна оккупация своих территорий, хотя она и не планирует подписывать окончательный мирный договор. Однако, позиция Украины в Курске "повлияет на ход будущих переговоров".

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

бойцы ВСУ Институт изучения войны Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ прорываются в Курской области: аналитики проанализировали наступление Украины

ВСУ прорываются в Курской области: аналитики проанализировали наступление Украины

08:21Война
Армия РФ оккупировала три села на Харьковщине и Донбассе - Deep State

Армия РФ оккупировала три села на Харьковщине и Донбассе - Deep State

07:56Украина
Спецпредставитель Трампа по Украине отложил свой визит в Киев - Reuters

Спецпредставитель Трампа по Украине отложил свой визит в Киев - Reuters

07:01Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Действует безотказно: как заснуть за одну минуту - простой метод военных НАТО

Действует безотказно: как заснуть за одну минуту - простой метод военных НАТО

Гороскоп на сегодня 7 января: Скорпионам - хороший день, Водолеям - щедрая прибыль

Гороскоп на сегодня 7 января: Скорпионам - хороший день, Водолеям - щедрая прибыль

"В": Вера Брежнева впервые показала фото нового избранника

"В": Вера Брежнева впервые показала фото нового избранника

"Тысячи километров окажутся в большом котле": эксперт предупредил об опасности

"Тысячи километров окажутся в большом котле": эксперт предупредил об опасности

Китайский гороскоп на завтра 7 января: Тиграм - неожиданные проблемы, Лошадям - срывы

Китайский гороскоп на завтра 7 января: Тиграм - неожиданные проблемы, Лошадям - срывы

Последние новости

08:39

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:21

"Чувствуют себя хорошо": Василий Вирастюк стал отцом пятый раз

08:21

ВСУ прорываются в Курской области: аналитики проанализировали наступление Украины

08:10

Почему заявление Зеленского о Лукашенко активно обсуждают в Беларусимнение

07:56

Армия РФ оккупировала три села на Харьковщине и Донбассе - Deep State

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

07:01

Спецпредставитель Трампа по Украине отложил свой визит в Киев - Reuters

07:01

Как качественно очистить мех от пятен: составляющие средства легко найдутся на кухне

06:20

Лунный календарь на январь 2025 года: в какие дни лучше планировать важные дела

06:10

Мазутная сверхдержава: россияне снова опозорилисьмнение

Реклама
06:00

"Очень большое бремя": почему София Ротару скрывается от общественности - детали

05:30

Как легко и быстро почистить вареные яйца: повар поделился интересным лайфхаком

04:50

Какой сегодня праздник 7 января 2025 года: как избежать проблем со здоровьем и деньгами

04:23

Лучше любого клининга: как почистить диван содой, лайфхак взорвал Сеть

03:56

Гороскоп на завтра 8 января: Ракам - незабываемый день, Девам - финансовый успех

03:35

Какой месяц когда-то назывался "просенець": мало кто знает правильный ответВидео

03:03

РФ массово перебрасывает самые боеспособные войска из Украины: в чем причина

02:41

Загадка для гениев: нужно решить хитрое математическое уравнение

02:03

Посягательства Трампа на Гренландию: Дания изменила королевский герб

02:00

Взял от родителей лучшее: как сейчас выглядит сын Джонни Деппа и Ванессы Паради

01:30

Если дома нет порошка: какими подручными средствами можно постирать вещи

Реклама
00:57

Проверьте внимательность: найдите различия в картинках с носорогами за 11 сек

00:32

Максим Галкин перепел Степана Гигу и признался, кто учит его украинскомуВидео

00:11

Во Франции подтверждают дезертирство украинских военных на учениях - СМИ

06 января, понедельник
23:54

Как утеплить деревянные окна: чем заделать щели, чтобы дома стало тепло

23:50

Можно ли оставлять себе вещи умерших родственников: как не навлечь на себя беду

23:48

Счет идет на десятки тысяч: Генштаб назвал потери РФ от начала Курской операции

23:44

Наталья Могилевская впервые вывела младшую дочь на сценуВидео

23:19

На Европу могут сильно надавить для заключения сделки с Москвой - Сикорский

23:02

Враг пытается взять Покровск "в клещи": какая ситуация в городе

22:54

Тарас Цымбалюк поставил точку в сплетнях о своей личной жизни - что случилось

22:06

В Варшаве насмерть сбили 14-летнего украинца: водитель сбежал

22:00

Курская катастрофа для Путина и переговоры с РФ: главные новости Украины (дайджест)

21:46

"Хочет развести": Потап возвращается в Украину и запланировал концерт - блогер

21:43

"Немного не до того": Бобул рассказал про общение с кумом Кучмой во время войны

21:42

Советуют опытные автомобилисты: чем лучше помыть лобовое стекло машины

21:29

Прорыв границы россиянами на Черниговщине: в ЦПД расставили все точки над "і"

21:25

Предательница Лолита срочно сбежала из РФ со своим спутником - причина

20:57

Могут ли мобилизовать забронированных работников: в ТЦК и СП ответили

20:53

"Только на одном направлении": Зеленский раскрыл потери РФ на Курщине

20:27

Света не будет по 8 часов: в Приднестровье увеличили время отключений электроэнергии

Реклама
20:24

"Серьезный удар для Путина": полковник Британии назвал решающий фактор в войне

20:13

В КНДР запретили хот-доги: Ким Чен Ын ввел новые репрессии

19:53

"Засыпают огнем" украинскую пехоту: враг хочет прорвать важные рубежи

19:29

В двух областях объявлен 3 уровень опасности: где будут снегопады и дожди

19:22

После девяти лет лидерства: Трюдо объявил о своей отставке - детали

19:22

Приднестровье без газа: как Москва бросила социалистический рай умиратьмнение

19:11

Дар обаяния и магнетизма: какие знаки зодиака имеют лучшую ауру

19:10

Курско-Харьковская дилемма: куда пошли ВСУмнение

19:05

Оккупанты попали дроном по автобусу в Херсоне: есть погибший и раненые

19:04

Леся Никитюк впервые выходит замуж - первые фото невесты

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряЧто символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять