ВСУ прорываются в Курской области: аналитики проанализировали наступление Украины

Силы обороны Украины достигли новых тактических успехов на территории Курской области РФ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 января, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись вперед в южном Бердине, центральной части Русского Поперечного и центральной части Новосотницкого (все к северо-востоку от Суджи).

В то же время геолокационные кадры 5 января показывают, что войска России продвинулись на запад от Малой Локни (к северо-западу от Суджи).

Однако ISW не нашел подтверждения этим заявлениям.

В отчете аналитиков говорится, Министерство обороны России и российские блогеры заявили 6 января, что российские силы отбили украинскую механизированную атаку силами примерно взвода под Бердином, и что российские силы, включая элементы группы "Талиб" Росгвардии, отбили украинские атаки под Новосотницким.

Кроме того, российский блогер охарактеризовал крайние украинские атаки в Курской области как усиление разведки в ходе силовых операций, что может служить отвлекающим маневром перед будущими атаками.

"Активизация украинских наступательных операций в Курской области может быть начальным этапом скоординированной украинской операции в Курской области или где-либо еще на территории военных действий, хотя ISW не готов сделать какой-либо конкретный прогноз", - написали аналитики.

Как писал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, ВСУ активизировали наступательные операции в Курской области. Украинские защитники достигли тактических успехов в трех районах.

Вчера в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что операция в Курской области длится ровно 5 месяцев. За этот промежуток времени общие потери врага составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч - убитыми.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция украинских сил в Курске, на территории России, является критической для любых потенциальных переговоров. По его словам, России не выгодна оккупация своих территорий, хотя она и не планирует подписывать окончательный мирный договор. Однако, позиция Украины в Курске "повлияет на ход будущих переговоров".

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.