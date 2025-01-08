Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти ботинок

Найдите ботинок в комнате за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, время разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разными, но многие из них заставляют задуматься. На этот раз нам нужно найти ботинок в комнате.

Головоломка от Jagranjosh достаточно простая. Нужно внимательно посмотреть на картинку, и вы быстро поймете, где правильный ответ.

На картинке – парень в комнате, где много разных вещей. Он ищет, куда же делся ботинок. Наша задача – найти ботинок.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете ботинок / Jagranjosh

Не удалось найти правильный ответ? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки и немного правее. Ботинок прямо возле корзины. Правильный ответ обведен желтым кружком.

Если нашли ботинок, у вас великолепное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

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А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

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