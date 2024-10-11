Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти 3 отличия на картинке

Попробуйте разгадать интересную головоломку, которая заставит задуматься – нужно отыскать сразу три отличия на картинке, где джентльмен спешит на такси.

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Найдите три отличия на картинке с джентльменом / Jagranjosh

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разными, но каждая из них заставляет нас задуматься или улыбнуться. На этот раз нам нужно найти три отличия на картинке с джентльменом.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Чтобы найти все отличия, нужно внимательно смотреть на картинку и искать детали. Только тогда удастся разгадать загадку.

Показано две картинки. На обоих – джентльмен, который ждет такси и смотрит на часы, чтобы, видимо, понять, не опаздывает ли он. Наша задача – найти три отличия второй картинки от первой.

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Дается целых 22 секунды! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете все отличия / Jagranjosh

Не удалось найти 3 отличия? Ловите подсказку: на второй картинке, в отличие от первой, тучка на фонарном столбе шире, чемодан больше по размеру, а на рубашке у мужчины нет галстука.

Если удалось разгадать головоломку, у вас великолепная смекалка / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки.

Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение. Здесь, среди похожих цифр, нужно будет найти цифру 808. На разгадку дается всего 8 секунд.

Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 5 секунд найти собаку. На картинке изображена пещера, и там находится собака. Отыскать ее достаточно просто, нужно лишь проявить смекалку.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. В осенних джунглях где-то спрятался тигр. Цвет его шерсти сливается с листьями, поэтому отыскать животное будет непросто. На разгадку дается лишь 10 секунд.

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