Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти цифру 808

Попробуйте разгадать очень непростую оптическую иллюзию – чтобы ее разрешить, нужно внимательно смотреть на картинку и проявить хорошую смекалку.

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Найдите цифру 808 за 8 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют потренировать мозг и весело провести время в кругу семьи или друзей. На этот раз нам предстоит поразгадывать непростой ребус, где нужно найти цифру 808.

Головоломка от Jagranjosh достаточно сложная. Она специально построена так, чтобы нас запутать и увести от правильного ответа. Придется сначала рассмотреть картинку, а потом искать цифру.

На картинке – множество цифр 888. Наша задача – найти среди них цифру 808, которая хорошо спрятана.

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Дается лишь 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете правильный ответ / Jagranjosh

Не удалось найти цифру 888? Ловите подсказку: она справа посередине. Правильный ответ в обозначен красным прямоугольником.

Если нашли цифру, у вас великолепная смекалка / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки.

Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение. Здесь предстоит искать корону в спальной комнате. На правильный ответ дается 8 секунд.

Также можно попробовать разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке – мама с детьми, и где-то рядом с ними спряталась змея. Головоломка сложная и разгадать ее будет непросто.

А еще у нас есть оптическая иллюзия, где надо найти цифру 33 за 4 секунды. Эта головоломка на самом деле достаточно простая. Нужно внимательно рассмотреть изображение и правильный ответ непременно найдется.

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