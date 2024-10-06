Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти цифру 808

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют потренировать мозг и весело провести время в кругу семьи или друзей. На этот раз нам предстоит поразгадывать непростой ребус, где нужно найти цифру 808.
Головоломка от Jagranjosh достаточно сложная. Она специально построена так, чтобы нас запутать и увести от правильного ответа. Придется сначала рассмотреть картинку, а потом искать цифру.
На картинке – множество цифр 888. Наша задача – найти среди них цифру 808, которая хорошо спрятана.
Дается лишь 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти цифру 888? Ловите подсказку: она справа посередине. Правильный ответ в обозначен красным прямоугольником.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки.
Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение. Здесь предстоит искать корону в спальной комнате. На правильный ответ дается 8 секунд.
Также можно попробовать разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке – мама с детьми, и где-то рядом с ними спряталась змея. Головоломка сложная и разгадать ее будет непросто.
А еще у нас есть оптическая иллюзия, где надо найти цифру 33 за 4 секунды. Эта головоломка на самом деле достаточно простая. Нужно внимательно рассмотреть изображение и правильный ответ непременно найдется.
Другие новости:
- Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 8 секунд найти морскую звезду
- Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти верблюда
- Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 8 секунд найти муравья
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред