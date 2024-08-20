Ребус для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 12 секунд найти тюленя

Время от времени всем нужно отвлекаться от привычных дел, и здесь как нельзя кстати подойдут головоломки. Оптические иллюзии можно разгадывать на досуге, чтобы тренировать смекалку и разнообразить времяпровождение. На этот раз нам нужно найти тюленя среди пингвинов.
Головоломка от Jagranjosh не самая сложная. Достаточно просто внимательно осмотреть всю картинку и найти, где спрятался тюлень.
На картинке – множество пингвинов. Каждый из них занят своим делом. Где-то прячется и тюлень, которого нам и надо отыскать.
Дается целых 12 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти тюленя?
Ловите подсказку: он спрятался справа на картинке и наблюдает за пингвинами. Правильный ответ обведен желтым кружком.
Вы можете попробовать поразгадывать и другие головоломки. Например, непростую оптическую иллюзию, где нужно за 8 секунд найти бумеранг. Ребус очень сложный, и чтобы его разгадать следует постараться.
Также можно разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке большое количество мешков с деньгами. Нужно найти особенный мешок, который отличается от других.
А еще у нас есть таинственная головоломка, где надо за 8 секунд найти сову. На картинке – лес поздней осенью, совы здесь как будто и вовсе нет, однако ее все-таки можно отыскать, если проявить внимательность.
Другие новости:
- Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти черепаху за 8 секунд
- Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 12 секунд найти пиццу среди котов
- Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 12 секунд найти собаку
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред