Ребус для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 12 секунд найти тюленя

Попробуйте разгадать занимательную головоломку – на картинке, где расположились множество пингвинов, спрятался тюлень, которого мы и будем искать.

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Найдите тюленя за 12 секунд / Jagranjosh

Время от времени всем нужно отвлекаться от привычных дел, и здесь как нельзя кстати подойдут головоломки. Оптические иллюзии можно разгадывать на досуге, чтобы тренировать смекалку и разнообразить времяпровождение. На этот раз нам нужно найти тюленя среди пингвинов.

Головоломка от Jagranjosh не самая сложная. Достаточно просто внимательно осмотреть всю картинку и найти, где спрятался тюлень.

На картинке – множество пингвинов. Каждый из них занят своим делом. Где-то прячется и тюлень, которого нам и надо отыскать.

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Дается целых 12 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете тюленя / Jagranjosh

Не удалось найти тюленя?

Ловите подсказку: он спрятался справа на картинке и наблюдает за пингвинами. Правильный ответ обведен желтым кружком.

Если удалось найти тюленя, у вас прекрасная смекалка / Jagranjosh

Вы можете попробовать поразгадывать и другие головоломки. Например, непростую оптическую иллюзию, где нужно за 8 секунд найти бумеранг. Ребус очень сложный, и чтобы его разгадать следует постараться.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке большое количество мешков с деньгами. Нужно найти особенный мешок, который отличается от других.

А еще у нас есть таинственная головоломка, где надо за 8 секунд найти сову. На картинке – лес поздней осенью, совы здесь как будто и вовсе нет, однако ее все-таки можно отыскать, если проявить внимательность.

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